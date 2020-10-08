Мнение: Наступая на пятки Зеленскому

08.10.2020, 3:00, Разное

Рейтинг «Слуги народа» продолжает устойчиво снижаться

Рейтинг партии Оппозиционная платформа – За жизнь почти сравнялся с рейтингом Слуги народа, свидетельствуют данные опроса Центра Социальный мониторинг. Согласно ему, за ОПЗЖ проголосовали бы 22% избирателей, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в начале октября. При этом Слугу народа готовы поддержать 25,9% опрошенных. Всего в парламент, согласно опросу, проходят четыре партии. 5-процентный барьер преодолевают также Европейская солидарность (14,2%) и Батькивщина (9,5%).

Причины падения рейтинга достаточно очевидны. Нежелание Зеленского прекращать войну на Донбассе, демонстративное изгнание Витольда Фокина, который посмел заикнуться о идущей гражданской войне, публичное заигрывание с неонацистами – все это достаточно наглядно сказывается на настроениях избирателей, которые когда-то поверили Зеленскому, думая, что он и Голобородько из сериала – это одно и то же лицо.

Теперь же суровая реальность постучалась в двери, и приходится искать альтернативы. На Юго-Востоке такую «альтернативу» представляет собой ОПЗЖ, представляющая из себя конгломерат осколков «Партии регионов», местных олигархов и фриков со справкой вроде Кивы. Если рассматривать ОПЗЖ как вещь в себе, то она крайне малосимпатична для любого человека с критическим мышлением. Но на фоне чудесного украинского выбора, между различными олигархическими партиями и откровенными нацистами она порой выглядит даже вполне ничего.

Вот и в сравнении с «Слугой Народа» ОПЗЖ начинает выглядеть все более пристойно, и именно поэтому за последние 1,5 года ее рейтинг вырос почти на 10%, которые она отъела прежде всего у «Слуги народа».

В окружении Зеленского это понимают и поэтому столь легко используют все те же обвинения в адрес ОПЗЖ, которые до Зеленского использовал Порошенко – мол, это агенты Кремля, готовящие реванш против «революции гидности». По этим же причинам Зеленский лишил права голоса людей на оккупированных территориях ДНР и ЛНР, которые в большинстве своем голосовали бы не за «Слугу народа», а за ОПЗЖ, которая использует практически те же лозунги и обещания, которые использовал Зеленский. Для ОПЗЖ это тоже отложенный ресурс, так как реальная популярность на оккупированных ВСУ территориях Донбасса этой структуры будет расти.

Также можно отметить тотальную катастрофу «Голоса», электорат которого практически полностью перетек к Порошенко. Вокарчук получил свои деньги и отвалил, а последующие события подтвердили, что это изначально был фейковый проект, который полноценно даже года не смог просуществовать. На фоне упадка ВО «Свобода», «Европейская Солидарность» без проблем пожрала нацистский электорат, нарастив свои позиции на Западной Украине. Разумеется, у нее есть очевидный предел роста, как в силу огромного антирейтинга Порошенко, так и в силу общей усталости Украины от войны, но ниша «главных патриотичных оппозиционеров» успешно занята, и конкурентов там практически нет, особенно на фоне смешных попыток Зеленского играть в «патриотизм» на фоне его предшествующих обещаний.

Разумеется, «Слуга Народа» и Зеленский предпринимают усилия в попытках остановить свое падение, которое укрепляет позиции ОПЗЖ и «Европейской Солидарности». Но без реального выполнения своих обещаний трудно рассчитывать, что получится добиться желаемого контроля над местными органами власти. Усиление влияния оппозиции на них после выборов сделает власть Зеленского еще более фрагментарной и затруднит даже имитацию «реформ», которые будут встречать противодействие на местах, что будет закладывать фундамент под всю конструкцию власти Зеленского.

Определенные ожидания в Киеве связаны с окончанием неопределенности с американской политикой после ноябрьских выборов президента США, когда можно будет сделать однозначную ставку на победителя (будь то Трамп или Байден), чтобы стремиться к укреплению поддержки Зеленского со стороны США, что может играть огромную роль в украинской внутренней политики, где поддержка со стороны США зачастую является ключевым фактором политического роста. Но так как местные выборы закончатся до выборов в США, полагаться придется все же на свои силы и «договорняки» с региональными элитами и частью олигархических групп, чтобы если и не сохранить полный контроль над регионами, то хотя бы разделить его с «союзными силами», чтобы избежать политической катастрофы. В конечном итоге это не только борьба за голоса, но и попытка сохранить лицо в свете ожидаемой просадки по голосам.

После выборов у «Слуг народа» и Зеленского будет небольшая передышка, во время которой, в числе прочего, пропадет надобность изображать «миротворчество» и имитировать «минские соглашения», что создает потенциал для силовых обострений на Донбассе уже в ноябре этого года на фоне тупика в минских подгруппах и бессмысленных предложений «скорректировать минские соглашения» и «передать границу Украине». Поэтому Донбассу, с моей точки зрения, надо держать порох сухим и быть готовым к возможному обострению поздней осенью, после того, как у Зеленского пропадет необходимость заигрывать с оставшимися избирателями, которые голосовали за мир.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/nastupaya-na-pyatki-zelenskomu/ – цинк