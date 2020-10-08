Мнение: О бытовухе с коронавирусом

08.10.2020, 2:55, Разное

Эта #история начиналась почти как детская сказка-страшилка про чёрную комнату – «Одна маленькая девочка как-то раз…». Но всё произошло в реальной жизни, а потому реальная девочка была не совсем маленькой: 13 лет. Тем не менее, она, как в страшной-страшной истории… сумела заразить CoVID-19 сразу 12 своих родственников.

И это событие, ставшее предметом кропотливого расследования американского Центра по контролю заболеваний, проливает свет на то, как новый #коронавирус находит свои жертвы.

Всё началось с того, что 13-летняя девочка оказалась контактной с одним из тех, у кого был подтверждённый CoVID-19. Тем не менее, экспресс-тест на антитела дал отрицательный результат. И девочка вместе с семьёй отправилась на многодневную встречу с родственниками, кажется, в соседний штат.

Под одной крышей большого дома с пятью спальнями собралось сразу несколько семей – 14 человек. Встреча заняла почти три недели, впрочем, некоторые приехали чуть позже, а уехали чуть раньше. Всего было шестеро детей от 9 до 16 лет, пожилые бабушка и дедушка – обоим по 72 года, остальные – взрослые 34–46 лет. Плюс ещё на лужайку для барбекю приходили шестеро других родственников, ночевавших по соседству. Маски никто не носил, на социальную дистанцию внимания не обращали.

Итог. Из 14 человек в доме к концу встречи больными CoVID-19 оказались 12, включая и нулевую пациентку. Ожидаемо заболевание не было выявлено у подростков 14 и 16 лет, с другой стороны, 9-летний ребёнок и его 15-летний брат всё же заразились. Из шести человек, не входивших в дом, не заболел никто.

Одному из больных понадобилась госпитализация, ещё один из-за тяжести симптомов также обратился к врачам, но там всё обошлось амбулаторным лечением. Никто не умер, слава Богу. Большинство заболевших испытывали неприятные ощущения из-за повышения температуры, лихорадки, кашля, необычной мышечной слабости, насморка и проч. На потерю обоняния и вкуса жаловались только пять из 12 заболевших – даже меньше чем на мышечные боли и слабость.

В целом, хотя выборка нерепрезентативна, она показывает высокую контагиозность SARS-CoV-2. Также подтверждается, что тяжёлое и среднетяжёлое течение болезни наблюдается у одного из 5-6 пациентов, причём в 8-10% случаев требуется госпитализация. При этом риск заразиться при контактах с больным на открытом воздухе, вероятно, крайне мал. А дети, подростки и даже люди среднего возраста без осложнений в анамнезе переносят CoVID-19 в целом примерно как грипп.

Выводы делайте сами – страшнее это гриппа, или нет?