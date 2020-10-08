 

Армения назвала условие признания Нагорного Карабаха

08.10.2020, 2:48, Новости дня

Ереван признает Нагорный Карабах, если это поможет разрешению вооруженного конфликта, в противном случае воздержится, сообщил премьер Армении Никол Пашинян.

«Если наш анализ приведет к тому, что это поможет Карабаху и разрешению вопроса, мы сделаем такой шаг. Если нет – мы воздержимся», – сказал Пашинян, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

Ранее он заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно в том случае, если Турция прекратит свое непосредственное участие в вооруженном конфликте и выведет ближневосточных террористов и наемников из зоны боевых действий.

Между тем верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европейского парламента, заявил, что выдвигаемые Азербайджаном условия для возобновления переговоров с Арменией по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе трудновыполнимы.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники. 



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