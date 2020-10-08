Протестующие попытались прорваться в здание правительства Киргизии

08.10.2020, 2:48, Новости дня

Несколько сотен митингующих сторонников оппозиционера Садыра Жапарова, назначенного накануне премьером Киргизии, пытаются прорваться в здание правительства республики.

Сторонники Жапарова митингуют на Старой площади, возле здания кабмина, с утра среды. Они регулярно пытаются прорваться в здание правительства республики. Самого назначенного премьера в здании нет. Там заседает так называемый «координационный совет народного доверия». Совет выступает против Жапарова и намеревается избрать своего премьер-министра – на этот пост претендует молодой оппозиционер Тилек Токтогазиев, передает РИА «Новости».

Между тем назначенный 6 октября парламентом премьер Жапаров заявил, что является единственным легитимным главой кабмина и уже приступил к своим обязанностям. Он отметил, что из-за всего происходящего не может находиться в здании правительства и работает в другом месте.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе правительства Киргизии, премьер Кубатбек Боронов, подавший 6 октября прошение об отставке, остается исполняющим обязанности главы кабмина до подписания документа президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Ранее Верховный суд Киргизии оправдал Жапарова. Он отбывал срок за захват заложника в ходе массовых беспорядков в 2013 году.

В свою очередь президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в ночь с 5 на 6 октября в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.