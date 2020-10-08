 

Беленюк сообщил, что выздоровел от COVID-19

08.10.2020, 2:20, Новости дня

Народный депутат из фракции “Слуга народа”, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк 7 октября написал в Instagram, что вылечился от COVID-19.

Пост спортсмен сопроводил фото, на котором он проводит красивый прием на ковре.

“Ну вы поняли, что произошло с коронавирусом?” – шутя поинтересовался Беленюк.

По его словам, 6 октября он сдал тест, а сегодня узнал, что его результат – отрицательный.

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Ну вы поняли, что произошло с коронавирусом?!)) только вот сообщили, что вчерашнии * тест дал отрицательныи * результат всем спасибо за поддержку #всемздоровья

Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) 7 Жов 2020 р. о 8:19 PDT

29 сентября Беленюк сообщил, что заразился коронавирусом, у него были повышенная температура и ломота в теле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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