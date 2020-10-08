 

США признали успех РФ в сельском хозяйстве и объявили ее конкурентом

08.10.2020, 1:48, Новости дня

Вашингтон рассматривает Россию как конкурента в сельском хозяйстве, а не партнера, сообщил министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.

Пердью признал, что РФ «добилась существенного успеха», используя «современные технологии». Он отметил, что прежде РФ была «импортером пшеницы, а теперь является экспортером». В связи с этим США считают россиян «в большей степени конкурентами, а не торговыми партнерами в сфере продовольствия и сельского хозяйства», передает ТАСС.

Комментируя слова главы американского государства Дональда Трампа о желании расширить двустороннюю торговлю и коммерческие связи с Россией, Пердью сообщил, что президент США с ним «никогда не говорил о вещах вроде этой». Министр отметил, что «торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием» США с Россией «является чрезвычайно ограниченной». США не рассматривают Россию как «крупного торгового партнера, каковыми считают ЕС и Соединенное Королевство и Юго-Восточную Азию». При этом «когда-то» РФ и США «были крупными торговыми партнерами» в агропромышленном комплексе, сказал Пердью.

Напомним, собранный к середине сентября в РФ урожай пшеницы уже стал вторым по величине после рекордного урожая 2017 года. На Западе признали господство РФ на мировом рынке пшеницы. Издание National Interest считает, что к 2028 году РФ будет контролировать 20% экспортных рынков зерна.



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