 

Головная боль напряжения

08.10.2020, 1:20, Разное


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Почему надо знать о головной боли напряжения?

Если у вас болит голова, с большой вероятностью это головная боль напряжения (ГБН). Из почти 200 видов головной боли эта – самая распространенная. Эпизодически ею страдают до 70% людей, а 3% мучаются более 15 дней ежемесячно.

Чем эта боль отличается от других?

Один тип головной боли не исключает другой. Но вычислить, что сейчас у вас именно ГБН можно по некоторым признакам.

  • В отличие от тех же мигреней или кластерной цефалгии головная боль напряжения не такая интенсивная. 
  • Боль как-будто обручем охватывает голову со всех сторон и сильно сдавливает лоб и затылок.
  • Обычная физическая нагрузка, звук и свет не усиливают приступ.
  • Глаза не слезятся, нет тошноты и рвоты. Хотя аппетита тоже может не быть.
  • Боль тупая и давящая, а не острая и пульсирующая.
  • Обычно длится от 30 минут до 7 дней.

Что провоцирует боль?

Считается, что эта боль вызвана напряжением мышц шеи и головы. Спровоцировать внезапный мышечный спазм может стресс, усталость или плохая осанка. Триггерами могут быть и неочевидные вещи: некоторая еда, алкоголь, перенапряжение глаз, простуда или недосып.

Если таблетка помогает, то можно не беспокоиться?

Зависит от того, сколько таблеток вы принимаете, чтобы снять приступ. Прием обезболивающего трижды в неделю и чаще может спровоцировать лекарственный абузус. В этом случае уже сам прием анальгетиков будет вызывать боль, а не купировать ее.

Когда при головной боли срочно пора к врачу

  • Очень сильная головная боль возникла внезапно.
  • Появилась сыпь и лихорадка.
  • Стало трудно поворачивать шею и разговаривать.
  • Одновременно появилась проблема со зрением, например, предметы начали двоиться.
  • Боль возникла после удара головой.
  • Боль такого характера возникла впервые после 50 лет.
  • Боль полностью проходит лежа, но усиливается стоя.

Если этих симптомов нет, можно справиться самому?

Необязательно идти к врачу, если голова болит редко и вам хватает обычной таблетки вроде ибупрофена или парацетамола. Когда вы поймете, что дозу приходится увеличивать, а голова болит чаще двух раз в неделю, стоит записаться к неврологу.

Некоторые препараты от хронической головной боли напряжения может выписать только врач. Для профилактики ГБН используются антидепрессанты и противосудорожные. Но лучше обратить внимание на то, что провоцирует головную боль именно у вас. Если изменить образ жизни – наладить сон, регулярно пить воду, вовремя есть и добавить умеренные физические нагрузки – можно уменьшить количество дней с головной болью напряжения.



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