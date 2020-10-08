Головная боль напряжения

08.10.2020, 1:20, Разное



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Почему надо знать о головной боли напряжения?

Если у вас болит голова, с большой вероятностью это головная боль напряжения (ГБН). Из почти 200 видов головной боли эта – самая распространенная. Эпизодически ею страдают до 70% людей, а 3% мучаются более 15 дней ежемесячно.

Чем эта боль отличается от других?

Один тип головной боли не исключает другой. Но вычислить, что сейчас у вас именно ГБН можно по некоторым признакам.

В отличие от тех же мигреней или кластерной цефалгии головная боль напряжения не такая интенсивная.

Боль как-будто обручем охватывает голову со всех сторон и сильно сдавливает лоб и затылок.

Обычная физическая нагрузка, звук и свет не усиливают приступ.

Глаза не слезятся, нет тошноты и рвоты. Хотя аппетита тоже может не быть.

Боль тупая и давящая, а не острая и пульсирующая.

Обычно длится от 30 минут до 7 дней.

Что провоцирует боль?

Считается, что эта боль вызвана напряжением мышц шеи и головы. Спровоцировать внезапный мышечный спазм может стресс, усталость или плохая осанка. Триггерами могут быть и неочевидные вещи: некоторая еда, алкоголь, перенапряжение глаз, простуда или недосып.

Если таблетка помогает, то можно не беспокоиться?

Зависит от того, сколько таблеток вы принимаете, чтобы снять приступ. Прием обезболивающего трижды в неделю и чаще может спровоцировать лекарственный абузус. В этом случае уже сам прием анальгетиков будет вызывать боль, а не купировать ее.

Когда при головной боли срочно пора к врачу

Очень сильная головная боль возникла внезапно.

Появилась сыпь и лихорадка.

Стало трудно поворачивать шею и разговаривать.

Одновременно появилась проблема со зрением, например, предметы начали двоиться.

Боль возникла после удара головой.

Боль такого характера возникла впервые после 50 лет.

Боль полностью проходит лежа, но усиливается стоя.

Если этих симптомов нет, можно справиться самому?

Необязательно идти к врачу, если голова болит редко и вам хватает обычной таблетки вроде ибупрофена или парацетамола. Когда вы поймете, что дозу приходится увеличивать, а голова болит чаще двух раз в неделю, стоит записаться к неврологу.

Некоторые препараты от хронической головной боли напряжения может выписать только врач. Для профилактики ГБН используются антидепрессанты и противосудорожные. Но лучше обратить внимание на то, что провоцирует головную боль именно у вас. Если изменить образ жизни – наладить сон, регулярно пить воду, вовремя есть и добавить умеренные физические нагрузки – можно уменьшить количество дней с головной болью напряжения.