 

ВОЗ обеспокоена ростом заболеваемости COVID-19 в странах Карибского бассейна

08.10.2020, 1:10, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена резким ростом числа случаев COVID-19 в странах, которые эффективно справлялись со вспышками, таких как Куба и Ямайка, а также в 11 странах Карибского бассейна, которые перешли от умеренного уровня передачи к интенсивному, заявила в среду региональный директор ВОЗ Карисса Этьен.

При этом в Северной и Южной Америке снизился процент тяжелых случаев заболевания и все меньше людей нуждаются в госпитализации и интенсивной терапии, рассказала Этьен, выступая на виртуальном брифинге из Вашингтона вместе с другими директорами Панамериканской организации здравоохранения.



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