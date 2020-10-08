ВОЗ обеспокоена ростом заболеваемости COVID-19 в странах Карибского бассейна

08.10.2020, 1:10, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена резким ростом числа случаев COVID-19 в странах, которые эффективно справлялись со вспышками, таких как Куба и Ямайка, а также в 11 странах Карибского бассейна, которые перешли от умеренного уровня передачи к интенсивному, заявила в среду региональный директор ВОЗ Карисса Этьен.

При этом в Северной и Южной Америке снизился процент тяжелых случаев заболевания и все меньше людей нуждаются в госпитализации и интенсивной терапии, рассказала Этьен, выступая на виртуальном брифинге из Вашингтона вместе с другими директорами Панамериканской организации здравоохранения.