Оппозиционные партии в Кыргызстане не договорились о формировании нового правительства

08.10.2020, 1:10, Новости дня

Оппозиционным партиям в Кыргызстане не удалось в среду сформировать новое правительство – день спустя после ухода в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и отмены парламентских выборов.

Президент Сооронбай Жээнбеков в среду призвал все стороны начать переговоры и подтвердил свою готовность выступить посредником. Переговорщики от восьми партий попытались преодолеть разногласия поздно вечером в среду в штаб-квартире правительства, однако несколько крупных парламентских фракций не присоединились к переговорам, а на место премьер-министра появились два конкурирующих кандидата.

Группа парламентариев выдвинула кандидатуру бывшего депутата Садыра Жапарова во вторник вечером, но его не поддержали ни Боронов, ни Жээнбеков. Кроме того, несколько оппозиционных партий также отклонили его кандидатуру.

Один из нескольких «координационных советов», сформированных оппозиционными партиями и активистами, выдвинул еще одним кандидатом на пост премьер-министра молодого бизнесмена Тилека Токтогазиева.

Сторонники обоих кандидатов собрались в Бишкеке, где законодатели снова встретились в среду вечером, чтобы обсудить политический хаос, разразившийся в стране на этой неделе.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана во вторник аннулировала результаты парламентских выборов, поскольку оппозиционные группировки взяли под контроль правительственные здания, протестуя против результатов выборов.

Члены нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют свергнуть президента Сооронбая Жээнбекова и создать новое правительство. Напомним, Кыргызстан остается стратегически важной страной, где размещена российская авиабаза и крупный золотой рудник, контролируемый Канадой.

Избирком признал недействительными результаты воскресных выборов после того, как в Бишкеке и других городах вспыхнули массовые протесты, в ходе которых погиб один человек и сотни получили ранения.

Председатель избирательной комиссии Нуржан Шайльдабекова сообщила российскому агентству «Интерфакс», что результаты выборов были аннулированы для «предотвращения напряженности» в стране.

Власти Кыргызстана заявили, что большинство мест в результате выборов получили две партии, связанные с правящими элитами. Западные наблюдатели заявили, что выборы были сфальсифицированы путем подкупа голосов и с помощью других нарушений.

Член оппозиционной партии «Ата Мекен» Жанар Акаев заявил Киргизской службе Радио Свобода о необходимости назначения нового премьер-министра и народного правительства с последующим проведением «всенародных выборов».

Кыргызстан, ранее входивший в состав СССР как Киргизия, является близким союзником России. В течение многих лет эта страна представляет собой предмет геополитического соперничества между Москвой, Пекином и Вашингтоном.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что российские официальные лица общаются со всеми сторонами конфликта, и выразил надежду на то, что демократический процесс в Кыргызстане скоро будет восстановлен.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что Пекин очень обеспокоен политической неопределенностью и беспорядками в Бишкеке.