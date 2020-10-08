Блогершу случайно застрелили во время съемки видео для TikTok

08.10.2020, 1:08, Новости дня

В Мексике случайно застрелили 20-летнюю блогершу Арелин Мартинез во время съемки ролика для TikTok, сообщил Daily Mail.

ЧП произошло в городе Чиуауа во время инсценировки похищения девушки. На ролике видно Арелин и сидящего рядом мужчину в качестве «заложников». Рядом стоят вооруженные «похитители». Один из них случайно выстрелил девушке в голову. По версии прокуратуры, стрелявший не знал, что оружие было заряжено, передает РИА «Новости».

Все участники съемок после этого покинули место происшествия, написало издание. Один из них предварительно вызвал полицию, чтобы рассказать об инциденте.

Видео опубликовало издание «Rai77».

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик в Нижнем Тагиле поджог льющийся бензин и получил ожоги ног, повторив трюк из видео в социальной сети TikTok.