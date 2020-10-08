Латвия заявила о «вмешательстве» РФ в дела Белоруссии

08.10.2020, 1:08, Новости дня

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал объявление в РФ в розыск экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Как сообщил Ринкевичс, он оказался «ошеломлен, узнав, что у РФ есть запрос с ордером на арест» Тихановской. Глава МИД Латвии заявил, что Тихановская «не совершала преступления». По его словам, Москва якобы совершила «прямое и неоправданное вмешательство во внутренние дела Белоруссии». Ринкевичс заявил, что такой шаг «еще больше ухудшает возможность политического диалога с Россией», передает РИА «Новости».

Напомним, Тихановская включена в базу разыскиваемых лиц МВД России. Источник в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, поскольку речь идет о межгосударственном розыске. Сейчас Тихановская находится в Литве.