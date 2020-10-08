 

Айвазовская: Будут населенные пункты, где явка на местных выборах составит треть избирателей максимум. И это проблема

08.10.2020, 0:15, Новости дня

На местных выборах, которые пройдут в Украине 25 октября, ожидается голосование 30–40% избирателей, при этом определенные политические группы будут пытаться демобилизовать граждан в связи с пандемией и уменьшить явку. Об этом в интервью “Фактам”, которое опубликовано 6 октября, заявила глава правления сети “Опора” Ольга Айвазовская.

“Вряд ли по всей Украине средний показатель будет ниже 30%. Но, очевидно, будут населенные пункты, где явка составит треть избирателей максимум. И это проблема”, – считает она.

Основным фактором, который повлияет на явку, станет пандемия коронавируса и использование этой темы политическими группами, полагают в “Опоре”.

“Агитация, пропаганда, дезинформация о COVID-19 может запускаться и через соцсети, и через медиа, чтобы демобилизовать часть избирателей и уменьшить явку. А при низкой явке любые нарушения намного больше влияют на конечный результат. То есть мы имеем прогнозированную низкую явку и определенные опасения насчет появления за два-три дня до выборов дезинформации о COVID-19”, – констатировала Айвазовская.

По ее словам, важно, чтобы к этому были подготовлены как члены комиссий, так и наблюдатели и медиа.

“Когда придет мало людей, а нужно обеспечить результат кандидату, интересы которого за материальную выгоду представляют определенные члены комиссии, есть большой риск и дорисовывания данных в протоколах, и вбрасывания бюллетеней, и других вещей”, – предупредила глава правления.

В местных выборах, которые состоялись в Украине 25 октября 2015 года, приняли участие 46,62% граждан, имеющих право голоса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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