“Ошеломлен”. Глава МИД Латвии отреагировал на внесение Тихановской в розыск в РФ

08.10.2020, 0:15, Новости дня

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter отреагировал на внесение белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской в базу розыска министерства внутренних дел РФ.

“Ошеломлен, узнав, что Россия выдает ордер на арест Тихановской, которая не совершала преступлений. Это прямое и неоправданное вмешательство во внутренние дела Беларуси, которое еще больше снижает возможность политического диалога”, – заявил Ринкевичс.

Stunned to learn that #Russia has issues arrest warrant for Svetlana #Tsikhanouskaya, she committed no crime. This is direct and unjustified interference in the internal affairs of #Belarus and further impairs possibility for political dialogue

— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) October 7, 2020

7 октября стало известно, что в базе данных о разыскиваемых министерства внутренних дел РФ появилась информация о белоруске Тихановской 1982 года рождения. Российские СМИ сообщили, что Тихановская была объявлена в розыск в Беларуси, также он будет проводиться и на территории России.

По информации “Интерфакс-Запад”, внесение Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия союзных государств – РФ и Беларуси.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь, сейчас она находится в поездке по странам Евросоюза.

5 октября Тихановская заявила о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что таких планов у российского президента нет.