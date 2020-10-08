 

Сборная Украины по футболу потерпела рекордное поражение в истории

08.10.2020, 0:15, Новости дня

7 октября сборная Украины по футболу в гостях уступила в товарищеском матче сборной Франции – 1:7, издание “ГОРДОН” вело онлайн-трансляцию встречи.

Уже после первого тайма украинцы уступали 0:4. Мячи забили Эдуардо Камавинга, Оливье Жиру (два) и Виталий Миколенко в свои ворота.

Вскоре после перерыва Виктор Цыганков отквитал один мяч. На это французы ответили голами Корантена Толиссо, Киллиана Мбаппе и Антуана Гризманна.

Поражение 1:7 стало крупнейшим в истории сборной Украины. Ранее “желто-синие” уступали со счетом 0:4 Хорватии (1995 год) и Испании (2006-й и 2020 год).

Украинская сборная вышла на игру с Францией в экспериментальном составе из-за положительных тестов на COVID-19 у ряда игроков. Так, футболисты донецкого “Шахтера” находятся на самоизоляции из-за заражения Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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