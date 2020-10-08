Кулеба предложил Великобритании присоединиться к крымской платформе

08.10.2020, 0:15, Новости дня

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с британским коллегой Домиником Раабе предложил Великобритании присоединиться к платформе по деоккупации Крыма. Об этом 7 октября сообщает Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

По словам украинского министра, крымская платформа – это новая международная площадка, которая консолидирует совместные усилия по выводу войск России из Крыма и выходу ее администрации. Великобритания пока на приглашение Кулебы не ответила.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/3343794895674407

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Создание международной платформы по деоккупации Крыма инициировали украинские власти. В частности, в августе 2020 года Кулеба приглашал принять участие в работе платформы представителей США.