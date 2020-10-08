Два беспилотника упали на востоке Грузии
08.10.2020, 0:08, Новости дня
Два беспилотных летательных аппарата вечером в среду упали на востоке Грузии в Сагареджойском и в Кварельском районах с разницей в 10 минут. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на МВД страны.
Никто не пострадал, ведется следствие, на месте находятся эксперты-криминалисты. Принадлежность беспилотников не установлена.
Сагареджо находится в 50 километрах восточнее Тбилиси, Кварели – в 135 километрах.
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