Два беспилотника упали на востоке Грузии

08.10.2020, 0:08, Новости дня

Два беспилотных летательных аппарата вечером в среду упали на востоке Грузии в Сагареджойском и в Кварельском районах с разницей в 10 минут. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на МВД страны.

Никто не пострадал, ведется следствие, на месте находятся эксперты-криминалисты. Принадлежность беспилотников не установлена.

Сагареджо находится в 50 километрах восточнее Тбилиси, Кварели – в 135 километрах.