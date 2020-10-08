 

США обещали оставить в Афганистане к 2021 году только 2,5 тыс. военных

08.10.2020, 0:08, Новости дня

К началу 2021 года число американских военных в Афганистане сократят до 2,5 тыс. человеке, сообщил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

Он напомнил, что на момент вступления Дональда Трампа в должность президента США в Афганистане было примерно 10 тыс. американских военных, сейчас там остается 5 тыс. военнослужащих США, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, после обвинений Трампа в адрес Пентагона в ведении бесконечных войн ради обогащения компаний, CENTCOM сообщил, что США намерены сократить численность своих войск в Афганистане до 4,5 тыс. человек. Трамп объявил, что скоро США сократят численность воинского контингента в Афганистане до 4 тыс. человек.



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