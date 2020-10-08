Дети часто видят то, чего не дано взрослым

08.10.2020, 18:51, Разное

Исследователь аномальных явлений из США Джейсон Оффут написал ряд книг, где изложил реальные истории, которые очень похожи на сказки.

Но, как утверждает Джейсон, это отнюдь не вымысел, а, если так можно выразиться, запредельная реальность. Причем все истории ученому поведали жители Миссури – его родного штата, а сколько подобной информации находится во всем мире!.. К слову, знакомиться с этими «сказками из жизни» даже интереснее, чем с придуманными, пускай и самыми захватывающими. Ведь выдумка – это одно дело, а жизнь, невероятная в своих загадочных проявлениях, – совсем другое…

Мальчик в пенсне

Шестилетней Элейн Латрум по ночам весьма не нравилась дверь собственной спальни. Уже будучи взрослой, женщина рассказала, что просто не могла спать лицом к ней и потому поворачивалась спиной к двери. Элейн казалось, что оттуда кто-то или что-то постоянно наблюдает за ней.

В то время семья жила в Канзас-Сити, в собственном доме. Находясь в своей комнате днем, девочка чувствовала себя вполне комфортно, однако с наступлением ночи все менялось.

Однажды Элейн проснулась с ощущением ужаса. Она боялась взглянуть на дверь, но что-то заставило ее сделать это. В дверном проеме она увидела мальчика, примерно своего ровесника. У мальчика были темные волосы и почему-то старинное пенсне. Он с порога смотрел на Элейн, а затем подошел и присел на краешек ее кровати.

Элейн была так испугана, что даже не помнит, говорил ли с нею ночной гость. Она инстинктивно повернулась к стене, после чего то ли провалилась в сон, то ли потеряла сознание.

На следующий день Элейн рассказала маме об увиденном, и та предположила, что к девочке являлся ее дедушка. Однако Элейн считает, что видела кого-то другого, причем очень реально – не так, как видят привидение или же воображаемого друга…

Вообще маленькие дети видят необычное – то, что недоступно взору взрослых. Наблюдая за ребенком, можно, к примеру, заметить, как он смотрит на пустое место с таким живым интересом, словно видит нечто реальное. Что именно – неизвестно, ведь детям трудно рассказать о подобных вещах. Вырастая же, они просто забывают о них и теряют способность видеть тонкий мир.

Темная фигура и маленькая девочка

Детство Дианы Дэвис прошло в Пенсильвании. Однажды девочка гостила у своей тети и вечером, играя во дворе, заметила рядом с собою нечто странное, выглядевшее как человеческая тень. Это существо с любопытством наблюдало за игрой Дианы.

Все взрослые в это время были в доме, во дворе девочка находилась одна. Темная фигура еще больше приблизилась к ней, и тут Диана пристально взглянула на нее. Словно испугавшись этого взгляда, существо подалось в сторону, и девочка воскликнула: «Постой, ты кто? Может, ты хочешь со мной поиграть?»

Диана бросилась за тенью, а та быстро удалялась от нее. Наконец темная фигура проскочила через забор меж двумя деревьями и исчезла. Наверное, это был призрак или существо из иного измерения, говорит Диана.

Призраки дома велели мальчику убить мать

В начале нового тысячелетия Майк и Ким Смитмейер получили работу на заводе «Форд Мотор» и купили дом в расположенном по соседству городе Либерти. В 2003г. у супругов родились близнецы Рэнди и Дэн. Жизнь семьи протекала спокойно и счастливо – до тех пор, пока в нее не вошло что-то страшное… Вот что рассказала об этом Ким Смитмейер.

Впервые это произошло в 2006г., когда мальчики были трехлетними. Ким стояла на втором этаже, держа Дэна на руках. Тут ребенок взглянул на лестницу, ведущую вниз, и спросил: «Мама, а кто это там спускается?» Ким посмотрела на лестницу: она была пуста. «Там никого нет, – сказала женщина и насторожилась. – А ты кого видишь? Как он выглядит?»

Дэн молчал и только продолжал пристально смотреть в одном направлении, его глаза явно следили за кем-то, кто двигался. Наконец, повернувшись к матери, малыш сказал: «Они ушли».

Инцидент этот почти забылся, поскольку следующие четыре года ничего подобного не происходило. И вот однажды семилетний Дэн признался маме, что устал слышать голоса, которые велят ему делать плохое. «О чем ты?» – спросила Ким. «Не хочу повторять, потому что это очень-очень плохо», – тихо ответил Дэн, опуская глаза.

«Мне ты можешь сказать, – мягко проговорила Ким. – Я постараюсь тебе помочь». И тут семилетний ребенок совершенно отчетливо произнес: «Голоса говорят, чтобы я тебя убил». Ким была потрясена: «Убил меня?! А еще что-нибудь они говорили?» Дэн кивнул: «Да. Чтобы я сделал больно нашей кошке, а потом брату».

Назавтра Ким отвезла ребенка к психиатру. Осмотрев Дэна, врач сказал, что, если состояние его ухудшится, могут понадобиться лекарства. Однако после приема мальчик весь день вел себя спокойно. В выходные он гостил у бабушки, где с ним тоже все было в порядке. Однако стоило Дэну вернуться домой, как все опять изменилось к худшему. Мальчик не мог находиться один в комнате, сделался нервным и просил, чтобы мама взяла его в свою кровать.

В отчаянии Ким стала говорить с домом: она убеждала и умоляла его невидимых обитателей оставить семью в покое и в особенности не пугать детей. Это, похоже, сработало, потому что нападки на Дэна прекратились, и в доме опять воцарился покой…