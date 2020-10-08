Секретный бункер «754» – хранилище разбившихся НЛО?

08.10.2020, 7:01, Разное

Каждый, кто интересуется темой НЛО, слыхал о Зоне 51 – американской военной базе в штате Невада, где хранятся остатки всех инопланетных аппаратов, имевших несчастье разбиться на территории США. В СССР был свой аналог Зоны 51 – закрытый объект «754». Сюда свозили разбившиеся над СССР «летающие тарелки», «летающие сигары» и «летающие блюдца».

Секретный полигон Капустин Яр

Когда ракетная (еще даже не космическая) техника делал первые шаги, встал вопрос об организации полигона для испытаний. Места требовалось много. Россия, слава Богу, территорией не обделена и в 1946 году военным выделили в северной части Астраханской области «кусочек» в 650 кв.км. – нате, тренируйтесь.

Название полигону дало село на территории полигона – Капустин Яр. Здесь, в Кап Яре (как между собой называют полигон военные), испытывались захваченные у немцев Фау-2, запускались первые баллистические ракеты. Отсюда стартовала первая в мире сверхзвуковая двухступенчатая межконтинентальная крылатая ракета наземного базирования «Буря». Все ракетные комплексы прежде чем поступить в войска проходили обкатку в Кап Яре.

Понятно, что полигон был сверхсекретный, охраняемый и офицеры с утра до ночи не уставали напоминать солдатам, что «разведки всех стран мира охотятся за секретами Кап Яра».

Сбитая «сигара»

Летом 1948 года был обнаружен летящий над территорией полигона сигарообразный объект серебристого цвета. Дежурный офицер на свой доклад о ЧП получил короткое «Уничтожить!» Взлетели два реактивных МИГ-15. Однако объект не собирался «уничтожаться», выпустил лазерный луч и сбил одну машину. Пилот второго самолета, заложив вираж, вышел из под огня и атаковал аппарат. «Сигара» задымила и резко понеслась к земле.

На место падения выехали поднятые по тревоге солдаты с задачей поймать иностранного шпиона и военные специалисты, горевшие желанием изучить образец вражеской шпионской техники.

Однако прибыв на место, специалисты установили, что объект к иностранным разведкам не имеет никакого отношения, поскольку сам внеземного происхождения. Все обломки (до последнего осколочка!) аккуратно собрали и увезли в специально выделенный для них ангар на территории полигона. Здесь обломки изучали ученые, пытаясь раскрыть тайны внеземных конструкций и технологий.

Легенда об объекте «754»

С тех пор, где бы на территории СССР не находили обломки разбившегося НЛО, их отправляли сразу в Кап Яр. Коллекция разрасталась и в 1979 году на полигоне начали строить многоэтажный подземный бункер как площадку для военных физиков-ядерщиков для испытаний макетов головных частей ракет со спецбоеприпасами (ядерными зарядами). Вместо названия объект получил номер – 754.

Бункер строили 10 лет. Уходящий в глубину на 50 метров, он имел несколько уровней, длина коридоров каждого этажа – более 150м. Для доставки обломков НЛО в бункер были проложены автомобильная и железная дороги. Но сверху вы увидите только холмик с вентиляционными трубами.

«Синий пакет»

В 90-х годах члены Уфологической ассоциации России попробовали узнать, насколько миф о бункере «754» соответствует истине и направили официальный запрос в КГБ. Запрос был подписан председателем Уфологической ассоциации летчиком-космонавтом П. Поповичем.

Космонавт Попович был сторонником существования НЛО (сам его видел) и с 1984 года входил в комиссию по аномальным атмосферным явлениям Академии Наук СССР, а с возникновением уфологической ассоциации стал ее председателем.

От документа, подписанного космонавтом СССР №4, не стали отмахиваться и выслали конверт с 124 страницами машинописного текста. В 90-е годы, когда страна разваливалась, государственные секреты пачками раздавались направо и налево.

Оказалось, объект действительно существует, и в нем хранятся пять (!) «трофейных» НЛО в разной степени сохранности: сбитый в 1985 году в Кабардино-Балкарии, «тарелка», найденная в 1981 году в Казахстане, НЛО, сбитый в Казахстане в 1992 году, НЛО из Киргизии (1992 год), и обломки разбившейся «сигары» в Эстонии. И еще всякой всячины вагон.

Информация засекречена

Уфологи воспрянули духом и уже мечтали, что скоро они своими глазами увидят материальные доказательства посещения Земли инопланетянами. Однако порядок в стране восстановился быстрее, чем они смогли проникнуть в секретный бункер. Все последующие запросы уфологов оставались без ответа, а сам «синий пакет» был объявлен фальшивкой.

Сегодня Капустин Яр как и прежде военный полигон, на его огромной территории дислоцируются с десяток воинских частей. А где-то глубоко под землей в секретном бункере «754» хранятся покореженные НЛО, под напором специалистов постепенно отдающие свои тайны землянам. А военные, если когда им и задают вопрос об объекте «754» коротко отвечают: «Комментариев не будет».