Ярумаль – проклятый болезнью Альцгеймера город

08.10.2020, 7:11, Разное

На севере Колумбии высоко в горах лежит город Ярумаль с населением 45 тыс. человек. Ярумальцы считают себя самыми несчастными людьми на земле, а свой город – проклятый Богом. Здесь – самая большая в мире концентрация больных страшным недугом – болезнью Альцгеймера.

Страшный недуг

Болезнь Альцгеймера – ничто иное как разрушение мозга. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди. Больные начинают по несколько раз спрашивать об одном и том же, забывают дорогу домой, не могут назвать текущий месяц. Со временем утрачивается контроль даже над функциями организма, человек превращается в «растение».

Долгое время недуг считался естественным следствием достижения человеком преклонного возраста, и только в 1906 году немецкий психиатр Алоис Альцгеймер выделил его как отдельное заболевание. Болезнь не знает сословных различий. Ее жертвами были президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тетчер, футболист Ференц Пушкаш и актеры Питер Фальк (лейтенант Коломбо) и Анни Жирардо. После установления диагноза врачи отводят больному в среднем не более 7 лет жизни, 14 лет с таким диагнозом живут менее 3% больных. Лекарства от болезни нет.

В Ярумале болезнью Альцгеймера болен каждый 10-й житель. Болезнь здесь называют «la bobera» и она косит в городе не только стариков. 30-летние слабоумные здесь вполне привычное явление. Вот еще молодой мужчина приходит в магазин и достает список необходимых покупок. В списке только 2 наименования: молоко и бананы. 40-летняя женщина, уходя из дома, оставляет открытыми все двери и ворота в доме. Соседи удрученно качают головами: la bobera! Скоро ее придется кормить с ложечки, затем из бутылочки, а потом внутривенно. В конце концов придет смерть.

Привычна ситуация, когда за 30 – 40-летними больными ухаживают их престарелые родители. И каждый в городе живет с мыслью «когда придет моя очередь?»

В чем причина?

В городе жива легенда, что когда-то в Ярумале обокрали слепого священника, собиравшего деньги на храм. Когда жители не вняли мольбам вернуть деньги, святой отец проклял город. Ученые не верят в легенды и многие годы исследуют этот странный феномен. Как показали обследования жителей, носителем гена заболевания является каждый второй ярумалец. Почему же носителей опасного гена здесь так много? Причину ученые видят в изолированности города.

Основанный в конце XVIII века Ярумаль столетиями жил замкнутой жизнью, браки между единокровными родственниками здесь были не редкость, а между двою и троюродными родственниками – почти правилом. Да и сейчас ярумальцы не стремятся покидать свой город, и приезжие здесь – большая редкость. Кто занес сюда этот ген уже не узнать, но за много лет болезнь укоренилась среди населения Ярумаля.

Каждый житель города может пройти обследование и узнать, является ли он носителем страшного гена. Если «да», то ему придется жить с этим страшным знанием. Многие из молодежи пройдя обследование и узнав страшную правду, принимают решение никогда не иметь ни семьи, ни детей. Как сказал 19-летний Андрес Кинтеро, «у меня на глазах от la bobero умерли две сестры и брат. Я не хочу обрекать своих детей на такие страдания».

Свет в конце тоннеля

Доктор Франсиско Лопера – уроженец Ярумаля. После того, как один из его родственников умер от болезни Альцгеймера, он решил посвятить себя борьбе с этим недугом. Сегодня доктор Лопера возглавляет государственную программу борьбы с болезнью Альцгеймера. «Мы начинаем борьбу слишком поздно, когда мозг человека уже разрушен. А надо вмешиваться на самой ранней стадии, когда болезнь только-только заявила о себе».

Недостатка в добровольных помощниках у него в Ярумале нет. Волонтеры ведут беседы с родственниками умерших и убеждают отдать мозг скончавшегося от болезни для изучения. Около 300 добровольцев-носителей гена выразили готовность пройти курс инъекций разработанным в университете препаратом, поскольку не представляют себе жизни в виде «просто тела».

Как сказал один из них: «Если я заболею – покончу с собой, главное не забыть об этом».