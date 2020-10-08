Люди, светящиеся во мгле

08.10.2020, 7:01, Разное

Кто из нас в детстве не удивлялся чуду природы – светлячкам? Движущийся маленький светящийся жучок вызывал радостное чувство трепетного восторга и изумления. А теперь представьте идущего на вас в ночи светящегося в темноте человека. Наверно, чувства будут немного другие.

Девочка из Ливорно (Италия), 1973 год

Шестилетняя Корнелли Бьянка заболела скарлатиной. Родители были людьми состоятельными и могли позволить себе не ложить девочку в больницу, а оставить ее дома, наняв опытную сиделку. В одну из ночей няня выскочила из комнаты Бьянки и разбудила родителей девочки. Осторожно войдя в комнату, они увидели, что руки и лицо их дочери словно освещаются изнутри. Сама девочка спокойно спала, дышала ровно, будить ее не стали.

Осторожные расспросы утром не дали ничего. Девочка никак не могла понять, чего хотят от нее эти странные взрослые. С неделю, пока девочка болела, отец и мать наблюдали по ночам странное свечение их дочери, со страхом ожидая последствий. Но неприятностей не последовало. Девочка выздоровела и перестала светиться.

Описанный странный случай не единственный. В архивах, в старых газетах можно найти много упоминаний о феномене светящихся людей.

Николай Евдокименко, Таганрог, 1913

Николай родился в семье потомственных циркачей-акробатов и намеревался продолжить династию. Но однажды на тренировке упал и сломал себе ногу. Перелом был тяжелейший, о профессии акробата пришлось забыть. Не в силах расстаться с цирком, Николай остался работать сторожем. Как-то во время одного из ночных бдений Николай обратил внимание, что кисти его рук светятся. Он бросился к зеркалу и увидел, что светятся не только его руки, но и плечи, и голова.

Доктор, к которому Николай обратился со своей бедой, никаких отклонений в здоровье пациента не нашел. Но Николаю требовался не столько терапевт, сколько психолог. Бедняга был страшно напуган случившимся. Врач кроме прочего оказался прекрасным психотерапевтом и убедил Николая, что на того свалилась не беда, а счастье.

Очень скоро в программе цирка появился номер «Человек-светляк». Николай жонглировал горящими факелами, затем гас свет и в темноте зрители видели летающие факела, светящиеся голову, плечи и мелькающие кисти рук, словно оторванные от тела. Номер стал гвоздем программы.

Светила медицины неоднократно пытались обследовать Евдокименко, но Николай не подпускал их к себе, опасаясь, что в ходе медицинских исследований может потерять свой уникальный дар. Лишь однажды он решился отдать себя в руки эскулапов в обмен на официальное подтверждение, что его свечение имеет естественную природу, и не является цирковым трюком.

Анна Монаро, Пирано (Италия), 1934 год

Анна Монаро была пожилой набожной сеньорой, страдающей астмой. Однажды ее обеспокоенные родственники сообщили лечащему врачу, что по ночам от груди Анны исходит сияние голубого света.

Снедаемый любопытством врач посетил сеньору ночью, чтобы посмотреть на удивительное свечение. Посетил, увидел, ничего не понял и привел нескольких своих коллег самых разных специализаций. Каждый из них выдвинул свою теорию о причинах странного явления, все теории противоречили друг другу.

Ситуацию разрешил местный падре объявивший, что «сие есть свидетельство Господней благодати сошедшей на сеньору, в награду за ее благочестивую жизнь!»

На том и порешили.

Тхи Нга, Вьетнам, 2014 год

Тхи Нга из маленькой вьетнамской деревушки начала светиться несколько лет назад. От ее ног, рук и туловища исходят золотистые лучи, вокруг головы виден нимб. Родители возили девочку в Сайгон к врачам. После нескольких дней обследований доктора вынесли диагноз: а черт его знает, Тхи абсолютно здорова, никаких отклонений нет.

Разочаровавшись во врачах, родители стали возить девочку уже по знахарям. Один из них и пояснил родителям, что в девочку вселился добрый дух мира и согласия, и Тхи будет нести в мир покой и радость. Теперь маленькую Тхи Нга приглашают в дома, где поселились разлад и ссора, к ней приезжают люди дабы успокоить свои сердце и душу. Соседи утверждают, что с тех пор, как маленькая Тхи начала светиться, их деревня стала самым спокойным и счастливым местом во всем Вьетнаме.

Ничего необычного?

Явление излучения света живыми организмами ученым известно и называется биолюминесценцией. Светятся грибы, светятся многие морские организмы. Это объясняется наличием в них люминесцентных бактерий, содержащих биохимические вещества люцифераза и люциферин. Именно из-за них светятся светлячки.

Человек тоже светится, но с очень малой интенсивностью, которую можно обнаружить только с помощью специальной аппаратуры. В науке этот эффект получил название сверхслабого свечения. Может, здесь и лежит разгадка? Но в этом случае светиться должно было бы все тело, а не только отдельные его части. Да и усиление биолюминесце?нции человека до видимой части спектра необъяснимо.

Так что пока светящиеся люди остаются тайной наряду с людьми-факелами и людьми, которые в огне не горят.