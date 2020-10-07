Степанакерт подвергся новому обстрелу

07.10.2020, 23:48, Новости дня

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики вновь подверглась обстрелу со стороны Азербайджана. По городу было выпущено около шести снарядов.

По словам очевидцев, в городе была слышна воздушная тревога, передает ТАСС.

Между тем Армия обороны Карабаха сообщила о 40 убитых военнослужащих АО за день.

На сайте оборонного ведомства республики были опубликованы два списка с 40 фамилиями погибших военнослужащих. Общее число потерь составило 80, передает РИА «Новости».

В свою очередь омбудсмен Карабаха Артак Бегларян заявил, что в республике повреждены и уничтожены более двух тысяч частных домов.

«На 5 октября число пострадавших жилых домов, по первоначальным подсчетам, более чем 2100. Однако я не уверен, что это число точное – подсчет еще идет, полной картины нет. К тому же боевые действия продолжаются, и у нас нет доступа во все районы. К сегодняшнему вечеру это число может вырасти до 2400–2500», – сообщил Бегларян.

По данным омбудсмена, повреждены также 240 легковых машин, 350 инфраструктурных объектов, общественных зданий, школ, детских садов, заводов, ГЭС.

«Но эти данные – самые предварительные, потому что объем, который нам надо оценить, очень высок, а боевые действия еще продолжаются. Сейчас невозможно сказать точно», – подчеркнул Бегларян.

Он также сообщил, что за десять дней конфликта с карабахской стороны погибли 20 мирных граждан, еще как минимум 91 мирный житель получил ранения.

«Число раненых – 91. Но мы также проверяем некоторые данные, число может вырасти до 92-93», – сказал Бегларян.

Он отметил, что город подвергся серьезной атаке во вторник и понедельник, однако смертность была не так высока, как можно было опасаться, потому что «люди стали более осторожными, они живут в подвалах».

Бегларян добавил, что самой юной жертвой бомбардировок оказалась девочка девяти лет, ее двухлетний брат также получил тяжелые ранения и был транспортирован в Ереван, сейчас от него пока нет новостей.

«Больше половины погибших мирных граждан – люди старше 50 лет. Семеро из 20 погибших – женщины», – добавил омбудсмен.

Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы оценил «роль» РФ в нынешней фазе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Во вторник вечером Азербайджан обвинил Армению в ракетных ударах по нефтепроводу. В Азербайджане подчеркнули, что «нефтепровод занимает особое место в энергетической безопасности Европы, является самым большим стратегическим проектом региона».

В тот же день Минобороны Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.