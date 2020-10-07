Британия решила добиваться новых санкций против России

07.10.2020, 23:48, Новости дня

Великобритания и ее партнеры намерены добиваться введения санкций против РФ из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщил глава британского МИДа Доминик Рааб. Нидерланды также объявили, что поддержат призыв к санкциям.

Рааб сообщил, что Лондон собирается «вести совместную работу с международными партнерами». Великобритания намерена «добиться введения санкций против российских должностных лиц, которые считаются ответственными за данное преступление, а также против тех, кто участвовал в осуществлении программы «Новичок» по разработке химического оружия».

Великобритания также будет поддерживать ответ Франции и Германии, передает ТАСС.

Рааб считает бесспорными «доказательства» использования «Новичка». Он также выразил недовольство тем, что Москва, по его словам, не предприняла «реальных попыток» расследовать «покушение».

Министр утверждает, что якобы «единственным правдоподобным объяснением» ситуации с блогером является организация его «отравления» Россией.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок также заявил, что его страна «разделяет вывод Германии и Франции», согласно которому «не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России».

Блок сообщил, что на заседании Европейского совета Нидерланды «поддержат призыв к санкциям».

МИД Германии и Франции сообщали в совместном заявлении, что направят партнерам по ЕС предложения по дополнительным санкциям.

Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Берлин и Париж, судя по всему,

намерены возглавить антироссийскую коалицию.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией.

Шульгин заявил, что «Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что РФ якобы виновна в «отравлении» Навального».

Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».

Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Алексея Навального блогеру Юрию Дудю.

Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключилвозможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.