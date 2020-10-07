 

Китайская экспериментальная вакцина от COVID-19 показала безопасность в 1-й фазе КИ

07.10.2020, 23:15, Разное


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Институт медицинской биологии при Китайской академии медицинских наук опубликовал препринт отчета о первой фазе клинических испытаний экспериментальной инактивированной вакцины от COVID-19. Этот вид вакцины был создан из частиц возбудителей, выращенных в специальной культуре, а затем убитых термообработкой либо клеточным ядом. Такая технология широко применяется при создании вакцин от полиомиелита, против столбняка, дифтерии, тифа, холеры, коклюша и других инфекций. 

По данным отчета, в первой фазе рандомизированных двойных плацебо-контролируемых испытаний принял участие 191 доброволец в возрасте от 18 до 59 лет. Участникам были введены две инъекции трех разных доз (50, 100 и 150 единиц) или плацебо с интервалом 2-4 недели. 

Безопасность и иммуногенность вакцины оценивалась в течение 28 дней. За этот срок исследователи выявили 44 побочных эффекта: чаще всего это была незначительная боль, покраснение и зуд на месте инъекции, небольшая усталость. Ни у одного из добровольцев не было выявлено аномальных состояний. Исследователи отметили также, что препарат вызвал иммунный ответ. 

«Все данные, полученные в клинических испытаниях, подтверждают безопасность и иммуногенность инактивированной вакцины и дают обнадеживающие результаты в отношении дальнейших исследований ее эффективности в будущем», – говорится в документе.

В настоящий момент в Китае как минимум четыре экспериментальные вакцины находятся на завершающей стадии клинических испытаний. В середине августа российская компания «Петровакс» получила разрешение от Минздрава РФ на проведение клинического исследования III фазы китайской вакцины-кандидата Ad5-nCov в России. Китайский производитель CanSinoBIO первым в мире начал испытания вакцины на людях еще в марте 2020 года. В настоящее время вакцина уже успешно прошла две фазы клинических испытаний. К международному исследованию привлекают российских добровольцев.



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