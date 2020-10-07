В Оренбургской области школа и 99 классов перешли на удаленку

07.10.2020, 23:08, Новости дня

Учащиеся 99 классов Оренбургской области перешли на дистанционное обучение из-за случаев коронавирусной инфекцией, говорится в распространенном сообщении оперштаба региона.

«На карантин закрыты 99 классов: 17 – в Орске, 16 – Оренбурге, 14 – Оренбургском районе, 13 – Шарлыкском районе, семь – Бузулуке, шесть – Бугурусланском районе, по четыре – Акбулаке, Саракташском районе, по три – Бугуруслане, Медногорске, по два – Сорочинске, Александровском районе, Кувандыкском районе», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

Кроме того, по одному классу переведено на удаленный формат обучения еще в шести муниципалитетах региона.

Также из-за объявленного в селе Проскурино Бузулукского района карантина на дистанционку полностью перешла местная школа.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии школьникам увеличили на неделю осенние каникулы из-за распространения коронавирусной инфекции.

За последние сутки в РФ выявлено 11 тыс. 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 1 млн 248 тыс. 619 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 995 тыс. 275 человек, из них 6 тыс. 699 человек вылечились за последние сутки.