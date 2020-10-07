Мнение: Сирийский лагерь аль-Хол

07.10.2020, 23:00, Разное

Власти на северо-востоке САР объявили о планах амнистии тем, кто содержится в лагере для задержанных, в основном женщинам и детям. В лагере Аль-Хол к западу от города Хасака проживает более 60 000 человек, включая мирных жителей, переселенных в результате войны не только с САР, но и с соседнего Ирака.

Решение было объявлено 3 октября в Ракке Ильхама Ахмедом, глава гражданского совета СДС в, Демократическом Совете Сирина.

Большинство считаются семьями боевиков ИГИЛ. Некоторые из женщин активно участвовали в правлении своего самопровозглашенного халифата. Другая часть, в меньшей степени конечно, не являются сторонниками идеологии ИГИЛ, это те, кто был вынужден бежать вместе с шайтанами, поскольку возглавляемая США коалиция и их партнеры из СДС, возглавляемые курдами, изгоняли их из одного города за другим.

Условия в Аль-Холе заведомо плохие. Лагерь переполнен и недостаточно оборудован. Санитария в плохом состоянии, а здравоохранение почти не существует. Среди жителей часто происходят беспорядки. Женщины ИГИЛ пытались периодически навязать свои собственные правила, наказывая тех, кто не подчинялся им. СДС давно жаловались на то, что у них нет финансовых средств для содержания Аль-Хол и других лагерей. Поэтому будет внесен законопроект, чтобы формализовать процесс освобождения примерно 25 000 сирийцев и амнистировать тех, кто имеет на это право. Если данные верно, то 17 000 составляют дети.

Ко всем имеющимся проблемам, аль-Хол считается рассадником воинствующего экстремизма. Однако, появляется другой вопрос, как эти люди поведут себя за пределами лагеря? Скорее всего еще более распущенно в плане экстремизма и прочих анти-социальных действий. Около 10 000 иностранцев (не считая 30 000 иракцев в Аль-Холе) останутся в лагере, но с ними будут поступать иначе, как именно? – никто не стал вдаваться в подробности. И об иракцах она не упомянули ни слова. Местная администрация требует, чтобы иностранцы были репатриированы правительствами принимающих стран. Небольшое количество людей, в основном детей, было возвращено, но большинство правительств неохотно делают это на том основании, что они представляют угрозу безопасности их государств. Нужно ясно понимать, что у большинства женщин из ИГИЛ не было каких-то особых ролей в халифате, и их руки вероятно не запачканы кровью. Однако в Аль-Холе есть также стойкие приверженцы ИГИЛ и откровенные боевики, которые опасны и не подлежат амнистии.

Нет сомнений, что СДС проинформировало официальные лица коалиции о решении освободить сирийцев. Если последние сами не принимали такого решения. Сирийцы из р-в, находящихся под контролем Асада, не желают возвращаться из-за страха мести других жителей, и им будет разрешено остаться в лагере. Что нисколько не удивляет. Уже несколько месяцев ведутся переговоры с местными арабскими племенами об освобождении сирийских семей. Одна из основных целей – это вербовка в группировки на фоне освобождения, ибо “освобожденным” некуда практически пойти и нечем заняться. Да, СДС находятся под сильным давлением со стороны местных сирийских племен. Эта ситуация была основным стрессовым фактором между СДС и племенами на востоке САР. Однако не все так просто. СДС по существу могут еще перекладывать одновременно под предлогом освобождения ответственность на племена, чтобы в будущем, уйти от ответственности за шаги по освобождению “женщин и детей”.

К тому же, насколько мне известно, на Северо-Востоке САР – НЕТ, НИКАКИХ серьезных программ, которые бы смогли оказать реальную помощь, как социальную так и психологическую. А значит, причина роспуска лагеря, может быть только одна: будущая вербовка в радикально настроенные группировки.