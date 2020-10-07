Мнение: Тихановскую объявили в розыск в России
07.10.2020, 22:50, Разное
Тихановская объявлена в розыск в России.
Основанием стало уголовное дело заведенное уголовное дело в Белоруссии, информация о котором поступила в базу данных МВД РФ.
В рамках межгосударственных соглашений, Россия дублирует такие дела у себя. Сомневаюсь, что Тихановская появится в России. Да если честно есть сомнения, что в ближайшее время Тихановская в том или ином виде появится в Белоруссии.
Так что пока Хуанита катается по лучшим домам Европы. никто за ней специально охотится не будет. Но при попытке въехать в РФ и Белоруссию, конечно могут загрести. "Это специально делается, чтобы помешать Тихановской встретится с Путиным, чтобы спросить – Зачем тот поддерживает Лукашенко?!"
PS. Латвия и Эстония сегодня отозвали своих послов из Минска. "Для консультаций". Осталось дождаться отзыва украинского посла.
Источник: Colonel Cassad
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