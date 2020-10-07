Мнение: Тихановскую объявили в розыск в России

07.10.2020, 22:50, Разное

Тихановская объявлена в розыск в России.

Основанием стало уголовное дело заведенное уголовное дело в Белоруссии, информация о котором поступила в базу данных МВД РФ.

В рамках межгосударственных соглашений, Россия дублирует такие дела у себя. Сомневаюсь, что Тихановская появится в России. Да если честно есть сомнения, что в ближайшее время Тихановская в том или ином виде появится в Белоруссии.

Так что пока Хуанита катается по лучшим домам Европы. никто за ней специально охотится не будет. Но при попытке въехать в РФ и Белоруссию, конечно могут загрести. "Это специально делается, чтобы помешать Тихановской встретится с Путиным, чтобы спросить – Зачем тот поддерживает Лукашенко?!"

PS. Латвия и Эстония сегодня отозвали своих послов из Минска. "Для консультаций". Осталось дождаться отзыва украинского посла.