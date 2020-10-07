 

Пашинян призвал мир признать независимость Нагорного Карабаха

07.10.2020, 22:48, Новости дня

Международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха, сообщил глава правительства Армении Никол Пашинян.

Он заявил, что международное сообщество должно «проявить решимость» в этом вопросе. По его словам, признать независимость непризнанной Нагорно-Карабахской Республики необходимо, чтобы «остановить гуманитарную катастрофу» и «предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта».

Пашинян подчеркнул, что «Армения и Карабах не могли начать эту войну», так как у них «не было военных задач», требующих решения, передает ТАСС со ссылкой на Euronews.

Он отметил, что «задачи, которые нужно решать, носят политический характер».

«Наша цель одна – защитить армянский народ от нового геноцида. Это самооборона», – сказал Пашинян, добавив, что «проблема Карабаха не может быть решена с помощью насилия».

По его мнению, «никакого решения нельзя достичь путем насилия».

Напомним, Пашинян сообщил о готовности Армении пойти на уступки по Карабаху в случае аналогичных действий со стороны Азербайджана.



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