Мнение: О симптомах и ощущениях при реальном отравлении «Новичком»

07.10.2020, 22:45, Разное

В далёком 1987 году в секретной московской лаборатории произошло ЧП, детали которого стали известны только годы спустя. И только после краха СССР, когда на фоне всеобщего развала бывшие советские учёные стали искать себе применение в том числе за рубежом, что обрушило многие режимы секретности.

Однажды в помещении, где шёл синтез некоего вещества, поломался шланг специальной системы вытяжной вентиляции. В результате находившийся там сотрудник лаборатории Андрей Железняков невольно вдохнул ядовитые пары. Расплата последовала незамедлительно…

Почти сразу учёный почувствовал тошноту, у него потемнело в глазах и начались яркие галлюцинации. Единственное, что он успел сказать перед тем, как потерять сознание – «Ребята, кажется, я влип».

Андрея Железнякова срочно доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Больше недели он провёл в больнице на грани жизни и смерти, в следующие шесть месяцев не мог ходить, а затем долго страдал от депрессии и неспособности сконцентрироваться, не мог даже читать и постоянно испытывал дрожь в руках. Он так и не вернулся к работе и, полностью не оправившись от отравления, умер в 1993 году. Считается, что потерпевший вдохнул препарат А-232.

По неподтверждённым данным, была ещё как минимум одна жертва аналогичного токсина в процессе его разработки. 23-летний лейтенант Владимир Петренко, служивший на секретном объекте в Шиханах Саратовской области, стал невольным объектом испытаний боевого ОВ группы «Новичок», но выжил. По его воспоминаниям, после первого же вдоха «сразу спёрло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из лёгких». Впоследствии анализы показали «изменения в активности ацетилхолинэстеразы крови». Токсин попал в организм военнослужащего в минимальных дозах, недостаточных для отравления. Тем не менее, впоследствии Владимир Петренко страдал от целого ряда заболеваний — желудка, дыхательных путей и кожи.

По своему действию «Новичок» относится к группе ингибиторов ацетилхоринэстеразы, которая играет важную роль в процессе передачи нервных импульсов. В результате воздействия токсинов этой группы нервы, которые обычно включаются и выключаются для контроля мышечной деятельности, уже не могут быть отключены. Вместо этого они постоянно находятся в напряжённом состоянии. Сначала становятся заметными нерезкие симптомы: глаза раздражаются, зрение становится мутным; зрачки сокращаются, возникает повышенное слюноотделение и рвота. Затем дыхание становится затруднённым, неглубоким и неравномерным. Будучи не в состоянии контролировать свои мускулы, жертвы начинают испытывать конвульсии. Из лёгких выделяется жидкость, и когда люди пытаются дышать, у них изо рта вытекает пена, которая часто слегка окрашена кровью и имеет розовый цвет.

К той же группе, что и «Новичок», относятся хорошо известные боевые фосфорорганические соединения – зарин, зоман, табун VX и др. Действие зарина, между прочим, хорошо описано, как и ощущения тех, кто подвергся его атаке.

Утром 7 ноября 1952 года реактивный самолет направлялся на испытательный полигон Дагуэй (Dugway), расположенный в городе Туэле (Tooele), штат Юта. В каждом из прикреплённых к его крыльям контейнеров находилось по 400 литров зарина. Из-за технической неполадки основная масса их содержимого была сброшена не в расчётном месте. Зарин в результате покрыл площадь в 3,8 тыс. квадратных метров.

Инспекционная команда была направлена на место инцидента для изучения ситуации. Первым к образовавшейся воронке подбежал 32-летний мужчина, по непонятной причине не надевший противогаз. Через десять секунд он повернулся, схватился за грудь и направился назад к автомобилю, после чего споткнулся. Вот что говорится в докладе: «Он зашатался, одна рука у него стала резко сгибаться и разгибаться. Дойдя до машины Скорой помощи, он упал». Медики быстро сделали ему глубокую инъекцию атропина в бедро. ЭКогда пострадавший вдыхал, он издавал хриплые звуки и еще какой-то булькающий низкий звук, как при полоскании горла. В течение минуты у него наблюдались частые и очень сильные конвульсии, его ноги и позвоночник были вытянуты, руками он обхватывал голову. Затем у него наступил безвольный паралич, и он застыл, уставившись в одну точку. Спустя две минуты он только время от времени мог вдыхать воздух. Его зрачки сильно уменьшились в размере. «Члены команды не могли нащупать у него пульса», – отмечается в докладе о происшествии.

В нем продолжается описание последствий отравления, они зафиксированы тщательно, в мельчайших деталях. Каким-то чудесным образом этот человек остался жив после того, как он был подключён к реанимационному аппарату «железные лёгкие». Спустя три часа в докладе было отмечено: «Пациент реагировал на происходящее и мог ориентироваться, хотя и жаловался на сильные боли». В результате тогда он получил титул наиболее пострадавшего от зарина человека.

Кто-то хочет сравнить перечисленную симптоматику с одним известным рассказом?