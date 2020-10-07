Мнение: Как писалась Мона Лиза, актуальные интеллектуалы и фастфудная булка

07.10.2020, 22:30, Разное

1. Гениальность художника – это не свалившаяся с неба яичница. На 99% она обусловлена не одним только талантом, но и длительным упорным трудом (в ходе которого приобретается опыт), напряжённой учёбой и тщательной подготовительной работой. Чем больше мы изучаем историю великих произведений искусства, тем очевиднее это становится:

https://nplus1.ru/news/2020/10/02/mona-lisa-spolvero

Французские исследователи рассмотрели картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» с помощью алгоритма усиления слоев и обнаружили, что художник пользовался техникой спольверо — на картине продавливались точки по силуэтам со вспомогательного рисунка. Ученые обнаружили следы спольверо на лбу и руках Джоконды, а также им удалось обнаружить заколку над головой девушки — вероятно, от первой версии картины. Статья опубликована в журнале Journal of Cultural Heritage.

Леонардо да Винчи многому научился у живописца и скульптору Андреа Верроккьо — например, технике спольверо: сначала художник прокалывал эскиз на бумажном листе, а затем с помощью угольной краски переносил его на итоговую картину. Таким образом на холсте оказывались небольшие точки, по которым мастер мог ориентироваться при написании картины. Подобные точки встречались в работах еще с 15 века, а сам да Винчи использовал этот метод при написании «Дамы с горностаем», «Портрета Джиневры де Бенчи» и «Прекрасной Ферроньеры». <…>

Проглядев с помощью своего метода «Мону Лизу», исследователи обнаружили угольные точки на светлых участках — на лбу Джоконды и ее руках. Спольверо на лбу указывает на небольшие изменения в положении головы Моны Лизы, а на руках — неизменную границу между ними (авторы упомянули и другие места на полотне с точками, однако контрастность их слишком мала). При этом авторы обнаружили некую фигуру около головы Джоконды, которая, возможно, могла быть заколкой на голове девушки из предыдущей версии портрета.

2. Виктор Мараховский пишет о вечной проблеме модных умников:

https://t.me/vmarahovsky/1672

…современный интеллектуальный авангард воспитан мусорной культурой-однодневкой.

Книжками, живущими один сезон, скандальными спектаклями (впервые такая смелая трактовка), фильмами, снятыми под конкретный фестиваль с конкретным составом жюри.

Актуальным Интеллектуалам это бульканье в актуальной и самой последней (а значит, самой лучшей) культурке даёт то единственное, ради чего они вообще ввязываются в интеллектуальность – чувство глубокой гордости за себя. Но оно делает их чертовски, невыносимо, немыслимо беспомощными. И уязвимыми не то что для манипуляций, а просто для прямого управления.

Манипулировать можно, простите, знаниями и убеждениями. А к актуальной интеллектуалке любого пола (у которой убеждение одно – что она актуальна) достаточно подойти и рявкнуть: «Объясняем, как правильно пользоваться зюзюбликом от Apple», – и она беспрекословно помчит пользоваться.

Если Актуальному Интеллектуалу рявкнуть, что вон тот Вася «поклонник спорного автора, подозреваемого в плагиате и сделавшего себе имя на расизме и антисемитизме», тот с высокой вероятностью сразу примется презирать Васю и даже не заподозрит подвоха (естественно, речь о Шекспире). Интеллектуал же не читал ни «Отелло», ни «Венецианского купца», он только смотрел авангардную постановку в московском театре, где все роли играют женщины и всё действие обличает путинский режим.

3. К вопросу об опасности фастфуда. Вот и ответ на вопрос «чем вредна котлета с булкой»: тем, например, что в некоторых фастфудных булках содержится запредельное количество сахара.



https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2020/10/a_13282177.shtml

Компания заявляла, что поскольку сэндвичи делаются из хлеба, они должны считаться базовой едой и не облагаться налогом. Но в результате суд выяснил, что хлебобулочные изделия, из которых делаются сэндвичи, не подпадают под нормативное описание хлеба, поскольку в них содержится 10% сахара по отношению к количеству муки в тесте, сообщает «Ириш Индепендент». Между тем, по закону, сахара, жиры и улучшители вкуса не могут составлять более 2% от веса используемой для теста муки.