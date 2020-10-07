Изобретатель “пенальти черпачком” Паненка попал в реанимацию с коронавирусом

07.10.2020, 22:10, Новости дня

71-летний почетный президент футбольного клуба “Богемианс” (Прага), в прошлом знаменитый полузащитник Антонин Паненка госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом 7 октября сообщил сайт “Богемианса”.

Тесть на коронавирус у звезды чешского футбола оказался положительным. Сейчас Паненка подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Футболист известен как изобретатель “пенальти черпачком” – удара с 11-метровой отметки, при котором после обманного движения бьющего вратарь летит в угол, а мяч тихо закатывается в сетку по центру ворот.

Впервые этот прием Паненка применил на международной арене 20 июня 1976 года в послематчевой серии финала чемпионата Европы между сборными Чехословакии и ФРГ. При счете 4:3 хавбек обманул голкипера немцев Зеппа Майера и принес чехословацкой команде титул победителей.

ВИДЕОВидео: Footballazo Sports Video / YouTube

Всего за сборную Чехословакии Паненка сыграл 59 матчей, забил 17 мячей.