Нидерланды поддержат санкции против РФ из-за отравления Навального

07.10.2020, 22:10, Новости дня

Нидерланды поддержат введение санкций против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом 7 октября сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок на своей странице в Twitter.

МИД Нидерландов разделяет вывод Германии и Франции относительно отравления Навального, отметил он.

“Мы разделяем вывод Германии и Франции, что не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России. На следующем заседании Европейского совета мы поддержим призыв к санкциям”, – заявил глава ведомства.

We share the conclusion of & that there is no other plausible explanation for #Navalny’s poisoning than Russian involvement & responsibility. At the next EU-Council we will therefore support the call for sanctions. 2/[email protected]

— Stef Blok (@ministerBlok) October 7, 2020

Блок подчеркнул недопустимость использования химического оружия.

Как говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Германии и Франции, они готовят пакет санкций в отношении лиц, ответственных за покушение на Навального. Агентство Reuters со ссылкой на источники сегодня сообщило, что санкции коснутся сотрудников военной разведки Главного управления Генерального штаба РФ.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России в том случае, если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий об отравлении Навального веществом из группы “Новичок” подтвердят эксперты Организации по запрещению химического оружия.

ОЗХО 6 октября подтвердила, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое еще не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный заявил, что ЕС стоит ввести санкции против ближайшего окружения Путина. Маас потребовал от РФ объяснений и пригрозил контрмерами.

Bloomberg со ссылкой на источники написал, что европейские лидеры готовятся ввести новые антироссийские санкции за отравление Навального, но их планы “могут не произвести большого впечатления на Кремль”.