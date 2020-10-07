 

МИД РФ о намерении Франции и ФРГ ввести санкции из-за отравления Навального: Становятся во главе “антироссийской коалиции”

07.10.2020, 22:10, Новости дня

В министерстве иностранных дел РФ обвинили Францию и Германию в интриганстве и антироссийской риторике. Такое заявление пресс-служба ведомства сделала после того, как МИД Франции и Германии сообщили о подготовке предложений о санкциях из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

“Неприемлемое по содержанию и своей тональности заявление двух министров сигнализирует о категорическом нежелании Парижа и Берлина считаться с фактами, которые неоднократно излагались российскими представителями. Вместо должного сотрудничества с Российской Федерацией в интересах прояснения обстоятельств произошедшего с блогером, правительства ФРГ и Франции теперь переключились на угрозы и попытки шантажа в наш адрес. Призывают Евросоюз одобрить новые санкции против российских физических и юридических лиц, при этом попросту отбрасывая собственные обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам”, – говорится в заявлении МИД РФ.

Там подчеркнули, что в ЕС игнорируют обращения генпрокуратуры России по поводу произошедшего с оппозиционером.

“Мы не раз указывали коллегам на недопустимость оставлять без внимания наши многочисленные запросы по различным линиям. Реакции нет. Видимо, там полностью погрузились в закулисные интриги… Судя по всему, Франция и ФРГ теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе “антироссийской коалиции” вопреки неоднократно звучавшим ранее из Парижа и Берлина заверениям в приверженности партнерству с Россией”, – считают российские дипломаты.

В российском МИД отметили, что возможности для диалога с РФ все еще открыты, “если коллеги готовы пересмотреть этот конфронтационный курс, отказавшись от попыток диктата”.

“Если нет, будем делать свои выводы. В любом случае “бизнес как всегда” с Берлином и Парижем не считаем возможным”, – говорится в заявлении.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России в том случае, если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий об отравлении Навального веществом из группы “Новичок” подтвердят эксперты Организации по запрещению химического оружия.

ОЗХО 6 октября подтвердила, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое еще не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный заявил, что ЕС стоит ввести санкции против ближайшего окружения Путина. Маас потребовал от РФ объяснений и пригрозил контрмерами.

Bloomberg со ссылкой на источники написал, что европейские лидеры готовятся ввести новые антироссийские санкции за отравление Навального, но их планы “могут не произвести большого впечатления на Кремль”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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