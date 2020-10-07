 

Два иностранца пытались создать в Украине ячейку международной террористической организации – СБУ

07.10.2020, 22:10, Новости дня

Служба безопасности Украины пресекла попытку создания ячейки международной неонацистской группировки, которая причастна к совершению в разных странах мира преступлений на расовой почве с использованием самодельных взрывных устройств. Об этом 7 октября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

“Оперативники спецслужбы установили двух иностранных граждан, прибывших в Украину для привлечения местных жителей в ряды экстремистов. Свою деятельность они осуществляли в Киеве, Харькове и Львове”, – сказано в сообщении.

Вербовщики подготовили видеоролик, в котором пропагандировали идеи неонацизма и призывали к совершению убийств и терактов. Для распространения видео представители группировки привлекли участников специальных сообществ в соцсетях.

“Иностранцы пытались поступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта, который планировали использовать в противоправной деятельности”, – отметили в СБУ.

СБУ на основании положений Закона Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства” вынесло решение о депортации вербовщиков в страну происхождения. Им запретили въезд в Украину на три года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Эксперт оценил опасность зараженной цезием черники для человека

31.08 / Сытник остается директором НАБУ – заявление бюро

15.09 / Погранслужба Украины остановила «прорыв» верующих евреев с территории Белоруссии

10.09 / Кремль прокомментировал приостановку участия Сербии в учениях

12.09 / Кравчук назвал Лукашенко “тяжелой ношей” для Путина

24.09 / Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе

15.07 / Власти Греции подверглись критике за «тайную дипломатию» с Турцией

03.10 / Эрдоган завил о готовности Турции к новой операции в Сирии

09.08 / На выборы президента Белоруссии в посольстве в Москве пришли 1,4 тыс. человек

16.07 / В Москве выявили минимальное с апреля число новых случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска