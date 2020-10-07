Два иностранца пытались создать в Украине ячейку международной террористической организации – СБУ

07.10.2020, 22:10, Новости дня

Служба безопасности Украины пресекла попытку создания ячейки международной неонацистской группировки, которая причастна к совершению в разных странах мира преступлений на расовой почве с использованием самодельных взрывных устройств. Об этом 7 октября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

“Оперативники спецслужбы установили двух иностранных граждан, прибывших в Украину для привлечения местных жителей в ряды экстремистов. Свою деятельность они осуществляли в Киеве, Харькове и Львове”, – сказано в сообщении.

Вербовщики подготовили видеоролик, в котором пропагандировали идеи неонацизма и призывали к совершению убийств и терактов. Для распространения видео представители группировки привлекли участников специальных сообществ в соцсетях.

“Иностранцы пытались поступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта, который планировали использовать в противоправной деятельности”, – отметили в СБУ.

СБУ на основании положений Закона Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства” вынесло решение о депортации вербовщиков в страну происхождения. Им запретили въезд в Украину на три года.