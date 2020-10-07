Навальный попросил ООН расследовать его отравление

07.10.2020, 22:10, Новости дня

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный обратился в ООН с просьбой взять на себя расследование дела по факту покушения на его жизнь. Об этом политик написал 6 октября в своем блоге.

Оппозиционер отметил, что уголовное дело по факту его отравления в России так и не возбуждено. Однако, по его словам, расследованием может заняться спецдокладчик ООН, у которого есть полномочия запросить у Германии результаты анализов, а у России – одежду Навального и медицинские документы.

“Ну и, по идее, расследование со стороны ООН должно полностью устраивать российских официальных лиц. В пресс-релизах они пишут про некое “международное расследование”. А что может быть “международнее”? Так что вот мы решили попробовать пойти таким путем. Мой французский адвокат, Вильям Бурдон (вы его, может быть, помните еще по делу Ив Роше) обратился от моего имени в ООН. Расследованием будут заниматься спецдокладчик по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчик по свободе слова и выражения Ирен Хан”, – сообщил политик.

По информации немецкого издания Der Spiegel, два представителя ООН уже встречались с Навальным в Берлине. Каламмар подтвердила журналистам, что ООН детально изучит дело Навального, но конкретные сроки его рассмотрения не назвала.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России в том случае, если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий об отравлении Навального веществом из группы “Новичок” подтвердят эксперты Организации по запрещению химического оружия.

ОЗХО 6 октября подтвердила, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое еще не внесено в официальный список ОЗХО.