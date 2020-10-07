Назван срок появления в Крыму первой опреснительной установки

07.10.2020, 22:08, Новости дня

Первую опреснительную установку в Крыму могут ввести в эксплуатацию через два – два с половиной года, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«Получаем предложения каждый день по поводу (опреснительной – прим. ВЗГЛЯД) установки или модульных небольших площадок. Мы встречаемся с разработчиками. Предложение мы прорабатываем. Уверен, что в ближайшем будущем – это не такая дальняя перспектива – в течение двух – двух с половиной лет мы такую установку установим», – сказал Гоцанюк в программе «Без обмана» в прямом эфире телеканала «Миллет», передает ТАСС.

По его словам, опреснители не будут вредить морской акватории и не будут создавать проблем для флоры и фауны, которая находится в Черном море.

Также Гоцанюк сообщил, что для населения стоимость одного кубометра опресненной воды составит 85 рублей и выше.

«Учитывая, что есть технологии, которые позволяют получать в результате упаривания морской воды, можно получать товарные соли. Это хлорид магния, хлорид кальция или поваренную соль, или мирабелит, которые используются в народном хозяйстве», – добавил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первого в РФ опреснителя воды.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов начался самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Питьевая вода подается по часам утром и вечером.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны РФ провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что основная ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит на России, но и у Украины есть обязанности.

При этом сам Крым не желает вести переговоры с Украиной о возобновлении поставок воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.