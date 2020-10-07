 

Армения выразила надежду на достижение мира в Карабахе усилиями России

07.10.2020, 22:08, Новости дня

Президент Армении Армен Саркисян выразил надежду на то, что РФ сможет добиться мира в Нагорном Карабахе.

Саркисян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину, который в среду отмечает 68-й день рождения, передает РИА «Новости».

Президент Армении надеется, что «усилия РФ позволят уже в самые ближайшие дни остановить кровопролитие на границах Армении и в зоне карабахского конфликта».

Как подчеркнул Саркисян, его страна высоко ценит вклад Путина в укрепление партнерства РФ и Армении в сферах политики и экономики, а также в военно-технической и гуманитарной областях.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Москва в случае необходимости задействует войска и обеспечит безопасность союзника по ОДКБ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, каких успехов добилась азербайджанская армия, а где она отступила из-за упорной обороны Нагорного Карабаха.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Минюст Украины предложил отменить люстрацию всех коммунистов

03.08 / Опасная проблема — National Interest о холодной войне между США и Китаем

17.08 / В ЕП не признали результаты выборов в Белоруссии

01.09 / В Пермском крае появится сеть Private 5G

10.08 / Южная Корея объявила о разработке новой системы ПРО для защиты от КНДР

19.09 / Путин рассказал, как США вынудили Россию создать гиперзвуковое оружие

08.07 / Экс-генерал ФСБ поделился секретами вычисления шпионов

03.09 / Бутусов сообщил, что его вызвали на допрос в Офис генпрокурора из-за вагнеровцев

27.07 / Министр просвещения отчитался о ЕГЭ

15.08 / “Мы возмущены”. В МИД Украины отреагировали на заявление Лукашенко о вине украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска