Армения выразила надежду на достижение мира в Карабахе усилиями России

07.10.2020, 22:08, Новости дня

Президент Армении Армен Саркисян выразил надежду на то, что РФ сможет добиться мира в Нагорном Карабахе.

Саркисян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину, который в среду отмечает 68-й день рождения, передает РИА «Новости».

Президент Армении надеется, что «усилия РФ позволят уже в самые ближайшие дни остановить кровопролитие на границах Армении и в зоне карабахского конфликта».

Как подчеркнул Саркисян, его страна высоко ценит вклад Путина в укрепление партнерства РФ и Армении в сферах политики и экономики, а также в военно-технической и гуманитарной областях.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Москва в случае необходимости задействует войска и обеспечит безопасность союзника по ОДКБ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, каких успехов добилась азербайджанская армия, а где она отступила из-за упорной обороны Нагорного Карабаха.