Переговоры по Нагорному Карабаху пройдут в Женеве и в Москве в течение недели — МИД Франции

07.10.2020, 22:05, Разное

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал переговоры по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Они пройдут 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве. Его слова приводит агентство Reuters.

Встречу проведут представители России, Франции и США. Они планируют положить начало диалогу между воюющими сторонами. В МИД Армении уже открыто заявили, что не рассматривают возможность встречи глав внешнеполитических ведомств Баку и Еревана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что посредниками в урегулировании конфликта могут быть РФ и Турция. Обе страны входят в состав Минской группы ОБСЕ, но Ереван оспаривает членство в ней Анкары.

Ле Дриан отдельно отметили факт «военной вовлеченности» сил Турции в боевые действия.

Ранее об этом говорил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Ереван называет условием перемирия в регионе невмешательство Турции в конфликт и вывод наемников из зоны боевых действий. С момента обострения конфликта в НКР Армения и Азербайджан регулярно обвиняют друг друга в использовании наемников. Армения заявила о переброске Турцией четырех тысячах боевиков из Сирии и обвинила Анкару в поставке оружия для азербайджанских военных.

Баку заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты. При этом Турция открыто поддерживает Азербайджан как сторону противостояния.

Накануне глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также рассказал о присутствии в зоне конфликта боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат Ан-Нусры». Он подчеркнул, что речь идет о тысячах боевиков из разных формирований, которые хотят заработать на новой карабахской войне.

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Новый виток открытого противостояния на линии соприкосновения непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана начался 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в эскалации территориального конфликта. С обеих сторон под обстрелы попадают населенные пункты — Степанакерт и Шуши в НКР, а также Гянджа и Мингечевир в Азербайджане. Баку не раскрывает боевых потерь, в НКР говорят о сотнях погибших военных и добровольцев. Под обстрелами гибнут десятки мирных жителей с обеих сторон, включая детей.