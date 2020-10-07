Доктор Мясников выделил несколько типов нового коронавируса

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07.10.2020, 21:48, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в контексте коронавирусной инфекции мы имеем дело с двумя болезнями. По его мнению, первой переболеют 90% инфицированных, а вторая будет встречаться гораздо реже.

«СOVID-19 в первом варианте, которым переболеют 90% инфицированных, – это банальное ОРЗ, что совершенно в духе коронавирусов», – написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что «еще в «доковидную эпоху» 30% всех ОРЗ вызывалось (и по сей день вызываются) коронавирусами».

«Не новым, а нашими старыми добрыми человеческими коронавирусами, коих мы знаем четыре разновидности. Известны вирусологам с 60-х годов прошлого столетия. И ведь тоже пришли когда-то в человеческую популяцию от летучих мышей, но кто тогда заморачивался такими тонкостями?!» – говорится в сообщении врача.

СOVID-19 во втором варианте, по мнению Мясникова, представляет собой вирусную пневмонию.

«Встречаются на порядки реже, чем бессимптомное носительство и ОРЗ. И тут прогноз зависит от степени поражения легких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению. Кстати, вирусная пневмония может быть вызвана и «человеческими» коронавирусами. Со смертностью у пожилых – 10%», – сообщил врач.

Кроме того, Мясников сделал вывод, что для первого варианта необходимо только амбулаторное лечение, а для второго – в зависимости от клинической картины.

Также врач предложил классификацию, основываясь на клинических проявлениях.

Так, при первом варианте СOVID-19 дает положительный тест и отсутствие симптомов, при втором – проявление признаков ОРЗ, при третьем – вирусную пневмонию с минимальным поражением легких, при четвертом – вирусную пневмонию с большим поражением легких или вирусную пневмонию независимо от объема поражения легких, но развившуюся у больных с набором факторов риска.

«Согласитесь, тогда и публикация статистики по СOVID-19 будет куда как более информативна», – заключил он.

Ранее Мясников рассказал, какие факты о новом коронавирусе на сегодняшний день известны, а какие – нет. При этом он отметил, что пока нет сведений, откуда взялся COVID-19 и как именно передается. Кроме того, доктор отметил, что реально работающих лекарств пока нет. Нет данных также и о том, кого следует тестировать. Он также добавил, что вирус «абсолютно непредсказуем», он также «пришел не навсегда, в конце концов COVID-19 «займет свое место в нескончаемом ряду «человеческих» вирусов».



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