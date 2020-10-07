Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с министрами обороны Армении и Азербайджана

07.10.2020, 21:48, Новости дня

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с руководителями военных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым, информирует российское министерство.

Шойгу обсудил с ними по телефону «текущую ситуацию в Нагорном Карабахе», передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как на данный момент выглядит оперативная обстановка в Карабахе, где 27 сентября началось обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном.