 

Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с министрами обороны Армении и Азербайджана

07.10.2020, 21:48, Новости дня

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с руководителями военных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым, информирует российское министерство.

Шойгу обсудил с ними по телефону «текущую ситуацию в Нагорном Карабахе», передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как на данный момент выглядит оперативная обстановка в Карабахе, где 27 сентября началось обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном.



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