Осуждает она! – Личное мнение

07.10.2020, 21:25, Разное

Рогатая Агата назвала Сергея Глушко плохим человеком.

«Он переживает за жену… а когда пихал свои причиндалы в женщин, за кого переживал? Честно? О май гад! Да может просто не надо быть м****ом?».

Как же можно прощать, высказала свою позицию Муци, как её там, Пуци Агата. Сама же не простила, гордо ушла от изменщинка мужа!

Ой ли? Давайте-ка поговорим об этом.

С одной стороны, как бы и там, и тут — одно и то же. Измена, другая женщина в постели мужа.

С другой, Тарзан вертится на пупе, пытаясь угодить бабе Наташе, а Прилучный просто выставил Агатку из дома. Взял детей, поехал с новой бабой на море, стал жить с ней. Не сделал ничего, чтобы хоть как-то оправдаться за измену.

Представим себе ситуацию, в которой Прилучный не имел бы планов сменить старую жену на новую. Покаялся бы, занялся бы самобичеванием, просил бы прощения.

Как бы повела себя ныне гордая Агата? Да уверяю вас, точно так же, как и Наташка Порывай — повыкобенивалась бы да и простила.

Сейчас Агата вся в белом стоит. Горда, как стату́я, потому что нету, простите, сами знаете какого органа больше.

У меня нет ни одного примера, когда бы женщина проявила настоящую гордость, самоуважение и послала бы мужика за измену, если он просит прощения и кается.



Фото: Соцсети

Сядут, как баба Наташа, тяжело вздохнут и прощают.

Селяви, крошки. Гордость мы проявляем только тогда, когда нас точно слили.

А у вас есть примеры, когда женщина бы не простила измену, несмотря на валяющегося у ног подлеца?