 

В “Союзмультфильме” сообщили о разработке фильма про Чебурашку

07.10.2020, 21:23, Разное

Российская киностудия “Союзмультфильм” сообщила о разработке полнометражного фильма про знаменитого Чебурашку. Картина будет снята в жанре комедии.

Производство фильма начнется в 2021 году. Над ним будет работать режиссер Дмитрий Дьяченко, снявший такие бестселлеры как “Последний богатырь” и “О чем говорят мужчины”. Самого мультипликационного героя сделают “реальным” с помощью компьютерной графики. Предварительная дата выхода ленты на большие экраны назначена на 2022 год, пишет Vse42.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Мнение: Образное ощущение свободы

05.09 / Петербуржцам бесплатно дали “билеты в Ливию”: необычная реклама “Шугалей-2”

04.07 / В Томской области от удара молнии загорелась деревянная церковь

20.08 / Ученые из Новосибирска разработали новый метод диагностики рака

16.07 / «Они издеваются над нами»

04.07 / «Государственная власть в руках жестоких людей становится главной угрозой безопасности»

15.07 / Эван Шпигель рассказал об отношениях Миранды Керр с Орландо Блумом: “Он желанный и частый гость в нашем доме”

30.08 / Ученые обнаружили мутацию, повышающую тягу к романтике

13.08 / Мнение: Почему протестует народ Беларуси?

11.08 / Не было выбора: бегству Тихановской из Белоруссии нашли новое объяснение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска