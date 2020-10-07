Мнение: Беззащитная фигурка, закутанная в мягкий халат

07.10.2020, 21:15, Разное

Многие женщины идут к терапевтам и те им сообщают, что они не живут, а обдумывают жизнь, что им нужно научиться проживать, а не мыслить.

Женщинам эта идея кажется пронзительно свежей и чарующе живой.

Так вот почему они несчастны, несмотря на всю свою идеальность. Они не умеют проживать жизнь, им нужно учиться.

И дальше начинаются их заметки, в которых они, как им кажется, учатся проживать.

“Я стояла у окна, смотрела на голубей, моя беззащитная хрупкая фигурка была закутана в мягкий халат. Голуби ссорились из-за мякушки хлеба и мне подумалось, что мякушка хлеба – это моя душа, помещенная в тело, которое закутано в мягкий халат”.

“Я пошла на кухню, зябко кутаясь в клетчатый плед, который волочился за мной по гладкому полу. Я вспоминала Его, он был совершенством, он любил совершенно, он считал меня совершенной, а я так боялась любви… его любовь пугала меня. Дурочка. И вот я стою одна, зябко кутаясь в клетчатый плед, моя русые волосы струятся как водопад…”

В таких заметках кроме фальшивой рефлексии и фальшивой самооценки присутствует еще диссоциация. Это попытка увидеть себя как бы со стороны, оценить свою хрупкость и зябкость. Диссоциация еще дальше от проживания. Вы не находитесь в своем теле, когда пытаетесь смотреть на него со стороны, но хуже всего то, что вы делаете это ради короны, любуетесь на себя, преувеличиваете свою нежность и трогательность, словно это старый педофил смотрит на школьницу.

И совершенно бесполезно пытаться учиться чувствовать, пока вы не сняли корону.

Две цитаты выше из сети, а вот другой автор, была в моей ленте, словно клон первых:

“О чем же оно, мое думание? Об отношениях.

В таком случае я крайне непоследовательна, ведь на постоянной основе повторяю в своих беседах то, что мы – люди, перестали проживать отношения. Теперь мы их продумываем, обдумываем и выдумываем. И вот оказывается, что я делаю то же самое.

Я надела халат, который он оставил у меня, полной грудью вдохнула его запах, затем вдохнула еще раз, закрыла глаза и взяла себя за плечи, будто бы пытаясь утолить сиюминутную жажду объятий. И мне было показалось, что мне стало спокойно. Но, открыв глаза, взглянув на себя в зеркало – я вернулась”.

“У меня идеальный мужчина. В черной стеклянной вазе на столе пышно распустились пионы зефирного цвета, наполняя своим сахарным ароматом мою квартиру уже который день. Они раскрылись настолько сильно, насколько это может быть возможно. Обнажили свою красоту и вот-вот начнут увядать. Я обхватываю их руками, чтобы вдохнуть этот особый запах, так, будто бы обнимаю их со всей нежностью, которая сейчас есть во мне. С благодарностью.

Так, как он обнимает меня – снова вдыхая мой аромат.

У меня прекрасный мужчина. С заботой, нежностью, теплом, вниманием, пониманием, терпением, ощущением, чувством, темпераментом и силой.

И это так удивительно и страшно одновременно. Я боюсь близости. Я не знакома с ней, но, если это она – то я на качественно новом уровене треугольников: он, она и близость.”



“Перед сном, забравшись под свою графитовую простынь, мне показалось, будто чего-то не достает. Повернув голову налево – я увидела свою руку на второй половине кровати, которая будто бы тоже не находила там тепла. Перевернулась на бок, отвернулась в другую сторону и вытянув уже две руки вперед – сомкнула их вместе, но образовалась пустота. Тут же подняла с пола подушку, ведь в моей постели их не бывает меньше четырех, и обняв ее, позволила себе уснуть.

Но успела словить себя на мысли о том, о ком же я думала в эти мгновения: о Нем. Да, подушка не заменит Его тепла, но это скорее об уюте, а такого рода уют – одноразовый, комфортный, романтический и живой, можно ощутить почти с любым мужчиной. Но не о каждом ты будешь скучать”

И я еще могу много цитат привести, из писем, из блогов, все будут похожи. Корона делает женщин однообразными клонами. Везде описание тканей, длинных волос и хрупких рук, нежных тел и мужчин, которые любили трагично и безвозмездно.

Везде упоение взглядом на себя со стороны, наслаждение тем, как она прекрасна, воспевание, как ее боготворят. И немножечко укора, какая она при этом нечуткая, слишком свободолюбивая, чересчур мыслящая, поэтому до сих пор одинокая.

Так корона съедает вашу жизнь.

Не надо учиться проживать, просто снимите корону и природа вас всему научит.

Есть примеры, друзья? Процитируйте знакомых и незнакомых.