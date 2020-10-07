 

Опасный и живучий: SARS-Cov-2 сохраняет активность на человеческой коже более 9 часов

07.10.2020, 21:10, Разное


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В исследовании, проведенном учеными из Медицинского университета Киото, сравнивалась выживаемость коронавируса с вирусом гриппа А. Чтобы избежать возможного заражения, было решено не привлекать добровольцев, а использовалась кожу трупа, предназначенную для трансплантации.

Результаты показали, что коронавирус может «прожить» на человеческой коже более 9 часов, в то время как вирус гриппа продержался лишь 1,8 часов. При этом оба патогена гораздо быстрее инактивируются на коже, чем на других поверхностях, таких как нержавеющая сталь, стекло или пластик. Все предыдущие исследования показали, что коронавирус оставался жизнеспособным на поверхностях в течение 72 часов.

Есть и хорошие новости: после применения дезинфицирующего средства для рук с содержанием спирта 80% SARS-CoV-2 был уничтожен всего за 15 секунд. Таким образом, исследование доказало не только высокий риск контактной передачи инфекции, но и целесообразность рекомендаций о регулярной дезинфекции рук.

«Результаты нашей работы показали, что SARS-CoV-2 имеет заметно более высокую стабильность на коже человека, чем вирус гриппа A. Контактная передача коронавируса может значительно влиять на заболеваемость», – пишут авторы.



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