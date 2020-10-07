Эксперты: На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского против Зюганова

07.10.2020, 21:08, Новости дня

«Единая Россия» сохранит лидерство на выборах в Госдуму в 2021 году. А главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место. К такому выводу пришли политологи – участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного перспективам политических партий на предстоящих парламентских выборах.

«Единую Россию» можно уподобить чемпиону по боксу, против которого на бой собираются сразу все противники, желающие получить боксерскую корону», – такую метафору привел президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев, оценивая расклад сил на пороге нового избирательного цикла. Его высказывание прозвучало в ходе круглого стола «Перспективы политических партий перед стартом парламентской кампании 2021 года». Встреча прошла в среду на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Непосредственным поводом для круглого стола стал состоявшийся во вторник разговор президента с лидерами фракций Госдумы. Владимир Путин, напомним, отметил высокие результаты «Единой России» на сентябрьских региональных выборах. Кроме того, глава государства отметил «немалую и безусловно позитивную роль», которую играет в обществе оппозиция.

Встреча с президентом устранила все сомнения, возникавшие по поводу сроков думской кампании, заметил модератор круглого стола, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. «Умы политического класса будоражила интрига: когда же все-таки будет выборная кампания – весной 2021 года, или в означенный срок, осенью. Вчера интрига завершилась, – сказал он. – Выборы состоятся осенью, в положенный срок. Глава государства вчера фактически дал старт избирательной кампании».

Пандемия заставила правящую партию встряхнуться

По прогнозу Алиева, избирательный цикл 2020-2021 будет отличаться от предыдущих, и дело не только в пандемии коронавируса, которая заставляет больше заботиться о безопасности избирателей. Возник и новый политический фактор – неординарные результаты Единого дня голосования (ЕДГ) в регионах, где в местные парламенты прошли новые партии.

По мнению главы Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, «политическую» роль сыграл и сам коронавирус, точнее борьба с ним. «Партийная машина единороссов раскрутилась во многом в ходе противодействия пандемии», – констатировал политолог. Куртов полагает, что помощь гражданам, работа «ЕР» с общественниками «помогла подтянуть» многие организационные механизмы в партии. «В итоге единороссы приумножили свои позиции в регионах, хотя «ЕР» с каждым годом все сложнее избираться», – предупредил эксперт.

У «Единой России» – по-прежнему хороший стартовый задел, констатировал Гусев. Он напомнил, что после ЕДГ рейтинг партии остается весьма высоким – более 30% по данным «Фонда «Общественное мнение» и «Левада-центра». Единороссы и в 2021 году сохранят «чемпионскую корону», если сделают ставку на растущий в обществе запрос на стабильность – на фоне пандемии коронавируса и политической нестабильности в Белоруссии, полагает глава агентства «Bakster-group».

Однако «Единой России» недостает медийной активности, добавил Гусев. «Я не слышу ее голос по актуальным политическим вопросам, в отличие от ЛДПР, КПРФ и даже некоторых новых партий, – посетовал аналитик. –

Мы видим в телевизоре и интернете буквально 30 спикеров-единоросов, а где остальные триста думских депутатов от ЕР?».

По мнению Гусева, «ЕР», как, впрочем, и другим старым партиям срочно необходимы «свежие лица». «Высокий рейтинг «Единой России» – это в том числе одна из проблем, так как его сложно удерживать», – добавил новосибирский политолог Игорь Козлов.

Последнее дерби Жириновского против Зюганова

В любом случае «ЕР» получит больше, чем другие партии, мест в Думе нового созыва, предсказывает Гусев. «Главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место между КПРФ и ЛДПР. Дерби между ними продолжается уже годами», – заметил он.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов также предрекает, что борьба за второе место развернется между партиями Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. По мнению политолога, КПРФ должна активнее подавать себя не только в федеральной прессе, но и в новых медиа, где пока заметны только немногие молодые представители партии, в то время как верхушка партии закостенела, превратившись в «гвардию стареющего Зюганова». По его жесткому определению, лидер КПРФ «превратился в плаксу», а сама партия «походит на плохого танцора, которому все время что-то мешает».

Мартынов также констатировал, что партия Зюганова практически не стремится расширить свою электоральную базу, например, не работает со студенчеством, хотя именно университеты во всем мире традиционно считаются оплотом левых.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что внутри КПРФ уже началась «подковерная борьба» за новое лидерство, в которой, по словам политолога, участвует как «старая гвардия» – Иван Мельников, Сергей Обухов и Николай Харитонов, так и «молодые орлы» – Юрий Афонин, Александр Ющенко, Денис Парфенов и даже внук Геннадия Зюганова – Леонид, которого тот прочит в свои преемники.

По мнению Данилина, на покой пора не только бессменному лидеру КПРФ, но и другому ветерану постсоветской политики – вождю ЛДПР. «Жириновскому 74 года, из которых он 31 год возглавляет партию», – напомнил Данилин. С его точки зрения, для создателя ЛДПР предстоящая кампания станет последней, как, впрочем, и для Зюганова.

Но если идеология ЛДПР – это личные взгляды Жириновского, то, в отличие от них, коммунисты переживают идеологический разброд, полагают эксперты.

«КПРФ нужно выбрать: кто они ортодоксальные марксисты, неосталинисты или социал-демократы»,

– подчеркнул Данилин. При этом он отметил «неприятную тенденцию блокирования зюгановцев с людьми из окружения блогера Алексея Навального, а также «игры Зюганова с бизнесменом Павлом Грудининым, которые бесят старую гвардию».

Как считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), социолог Виктор Потуремский, коммунисты действительно заигрались в несистемную оппозицию. При этом они так и «не смогли внятно объяснить, почему голосовали против поправок в Конституцию, хотя многие из поправок почти дословно совпадали с левыми идеями, с требованиями партии». По оценке Потуремского, такое поведение раскололо красное электоральное ядро и теперь у ЛДПР шансы стать второй партией уже выше, чем у КПРФ.

Что же касается «Справедливой России», то, как отметил Потуремский, партия вяло и неубедительно провела свою кампанию, однако ее «рано списывать в утиль». Партия продолжает опираться на свою парламентскую фракцию, а также на потенциал самой идеи социальной справедливости, на которую в обществе сохраняется запрос. Неслучайно ту же идею социальной справедливости подхватили новые проекты – партия Захара Прилепина «За правду» и «новые экологи» из «Зеленой альтернативы», констатировали эксперты.

Альянсы новобранцев со «политическими старцами»

«Перспективы для прохождения в Госдуму у новых партий существуют. Они могут даже кого-то потеснить, ту же самую «Справедливую Россию», – отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его оценке, упомянутые партии, а также еще один стартап – «Новые люди» – привлекли особое внимание во время региональных выборов в сентябре.

При этом Чеснаков указал на слабое место в стратегии «новобранцев» – после выборов их медийная активность резко снизилась. Как в свою очередь, заметил эксперт ЭИСИ Алиев, партии-«новобранцы» пока не уяснили для себя принцип «новые выборы начинаются сразу по завершении прошедших».

Новосибирский эксперт Козлов, в свою очередь, высказал предположение: новая партия «За правду» и уже давно существующая «Родина» в итоге могут примкнуть к «Справедливой России». Это может придать импульс для возрождения партии Сергея Миронова, переживающих не лучшие времена, заметил эксперт. «Справедливой России» может активизировать свою деятельность, возможно, через абсорбцию идеологически близких проектов в свой состав», – согласился с ним Алиев.

Еще один фактор, который придется учесть в ходе кампании-2021 – это активность несистемных сил, включая сторонников блогера Навального с их системой «умного голосования» (УГ), отметил Куртов. Как отметили участники круглого стола, УГ провалилось в сентябре на региональных выборах, но непарламентская оппозиция может вновь к обратиться к этой системе через год.