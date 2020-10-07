В интервью Навального Дудю нашли ложь и противоречия

07.10.2020, 21:08, Новости дня

Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Алексея Навального блогеру Юрию Дудю.

«Главный вопрос, на который до сих пор никто не смог ответить, – почему Навальный остался жив после смертельного боевого яда? Как говорят специалисты, «Новичок» действует очень быстро и необратимо, убивая человека буквально за десять минут. В случае с Навальным все произошло иначе: как он утверждает, яд был применен к нему в отеле, после чего Навальный успел доехать до аэропорта, выпить там чай, пройти регистрацию, сесть в самолет и взлететь. То есть с момента применения яда прошло не менее нескольких часов. И как же Навальный выжил?» – задается вопросом Ремесло в статье, опубликованной Ruposters.

Автор публикации напоминает, что сам Навальный предпочитает объяснять это «цепью счастливых случайностей»: вовремя посадили самолет и «сразу же» вкололи атропин. «Утверждение Навального о том, что ему с самого начала, еще бригадой скорой помощи, снявшей его с самолета, вводился атропин, – неправда», – опроверг слова блогера главный врач-токсиколог Омской области Александр Сабаев.

«Атропин вводился Навальному во время его нахождения в отделении реанимации больницы скорой помощи №1, но совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отравлениях химпрепаратами», – говорил Сабаев.

Кроме того, Ремесло задается вопросом о том, почему «отравители» Навального не вычистили номер сразу после его отъезда, а вместо этого оставили его в полной сохранности и даже позднее пустили туда сотрудников блогера.

«Он утверждает, что номер не успели убрать, так как было еще раннее утро. А остальные вопросы и вовсе оставляет без ответа. Однако в ролике, который выложили сотрудники Навального из его номера, видны часы на тумбочке, они показывают без пятнадцати двенадцать. В описании указано, что он снят через час после известия об отравлении. Но Навальный говорит, что об отравлении сотрудники узнали еще в 9 утра. А, как мы видим, они зашли в номер уже около 12 часов дня, то есть не через час после отравления», – отметил юрист.

«Навальный при этом оговаривается: «Сотрудники ФБК прекрасно понимали, что будет операция прикрытия, и поэтому решили собрать вещи из номера». Однако он так и не объясняет, почему этой операции не было. Налицо явная нестыковка, Навальный не может убедительно объяснить, ни почему «отравители» оставили все улики, ни с чем связаны противоречия по времени событий», – подчеркивает Ремесло.

Третьей ложью юрист называет то, что бутылки со следами якобы «Новичка» перевозили, но в результате контакта с ними никто не пострадал. «На видео ФБК мы видим, как сотрудники изымают «улику» без какой-либо защиты, разгуливая по номеру босиком. Однако ни у кого из них не возникло и подобия симптомов Навального. Не пострадали ни врачи, ни близкие Навального, которые спокойно находились рядом с ним в реанимации», – отметил Ремесло.

«И почему Мария Певчих, уже зная об «отравлении», спокойно провезла с собой отравляющее вещество, которое содержалось в бутылках с водой? Навальный заявляет, что тогда его сотрудники еще не знали о «Новичке». Но никак не объясняет, почему были взяты именно бутылки и почему это не повлекло никаких последствий для здоровья тех, кто собирал «улики», – обращает внимание автор публикации.

Ремесло также обращает внимание, что при вопросах о Марии Певчих Навальный «слегка нервничает и начинает быстро говорить». «И есть отчего: ведь до истории с «отравлением» Певчих не дала ни единого интервью журналистам, не была указана на сайте ФБК, будучи при этом главой отдела расследований. И даже не была оформлена в штат. Мои источники также подтверждают эту информацию. Главой отдела расследований СМИ вообще называли Албурова, что не вызывало у него каких-либо возражений. Вдобавок ко всему, Певчих не имеет аккаунтов в социальных сетях», – отметил он.

«Таким образом, Навальный лукавит, заявляя, что Певчих была известна журналистам как глава отдела расследований, что она является сотрудницей ФБК. Убедительных объяснений, почему эту сотрудницу скрывали до сих пор, он не представил», – делает вывод юрист.

Он также проанализировал высказывание Навального о том, что инструмент «отравления» – якобы «Новичок» – будто бы указывает на причастность к этому российских властей. «Логичный вопрос: почему не «застрелили, кирпич не упал на голову»? Почему нельзя было инсценировать ограбление, наняв местных гопников, использовать кучу других вариантов? Вместо этого был избран самый опасный способ убийства с редким ядом, который уже был «засвечен» в Солсбери и вызвал тогда огромное количество проблем для России», – отметил Ремесло.

«Самым неприятным» для Навального, как считает автор статьи, стал вопрос о том, как он зарабатывает на жизнь и какую именно работу он выполняет для сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина. «Внезапно выясняется, что Зимин платит Навальному за услуги, которые Навальный своему клиенту не оказывает. А услуги эти оказываются неким другим лицам в Европейском суде по правам человека, где иногда бывает и сам Навальный. Конкретно этих людей Навальный не называет», – передает Ремесло содержание интервью.

«То есть Навальный не является юристом, не имеет реальных клиентов, а получает от Зимина все те же политические донаты, которые легализуются под видом юридического обслуживания за несуществующие услуги. При этом он старательно подчеркивает, что это «непохоже на спонсорство», – отмечает автор.

«Самым интересным» Ремесло считает работу Навального в ЕСПЧ, которую, как отмечает автор статьи, «делает фирма партнера Навального Константина Терехова «Росевросуд», в штате которой состоит… всего один юрист». «При этом, как следует из сообщения проекта «Росевросуд», работа делается «pro bono», то есть без вознаграждения. Но как же деньги, которые платит Зимин Навальному? Итак, Навальный соврал о природе своих «спонсорских» отношений с Зиминым, так и о работе, которую он для него якобы выполняет», – пишет Ремесло.

Еще одной ложью Ремесло называет ответ Навального на вопрос о том, как он и его семья живут, если их счета заблокированы.

«И это правильный вопрос: ведь если заблокированы все счета, на них висит долг в размере десятка миллионов рублей, за счет чего человек может жить? Как оплачивать квартиру с тремя спальнями, отдых, содержание дочери в США? Но в ответ Дудь получает от Юлии Навальной лишь веселый смех. И правда, чего тут объяснять?» – иронизирует Ремесло.

«Шедевральным» автор статьи называет ответ Навального на вопрос о том, как в 2017 году ему, находящемуся на условном сроке, внезапно дали загранпаспорт и выпустили за границу на лечение. «Они (российские власти – прим. ВЗГЛЯД) поняли, что переборщили… Проснулось что-то человеческое…» – приводит Ремесло ответ Навального. При этом автор статьи отмечает, что это противоречит логике, по которой блогер утверждает, будто бы его отравили: «С «Новичком» не переборщили, а вот с зеленкой – да. Это весьма логично, не так ли?».

«Сейчас, как и в 2017 году, Навального после «отравления» решили выпустить из страны – несмотря на подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана ВОВ. Все это не укладывается в образ «борца с Кремлем», а значит, можно давать абсурдные и противоречащие друг другу объяснения, аудитория и такое съест», – подчеркивает Ремесло.

«В деле с Навальным (как и во всей его деятельности) огромное количество нестыковок. Попытки Навального их объяснить выглядят еще более неубедительно для любого стороннего наблюдателя, не входящего в секту Навального», – заключает автор публикации.

Напомним, 2 сентября правительство Германии выступило с утверждением о том, что Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

Во вторник ОЗХО подтвердила наличие биомаркеров антихолинэстеразного средства в образцах крови и мочи, взятых у Навального. Эти биомаркеры, подчеркнули в организации, имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года. При этом данное антихолинэстеразное средство не входит в приложение по химикатам, уточнили в ОЗХО.

Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.