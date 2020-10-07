Мнение: КСА и нормализация отношений с Израилем

07.10.2020, 20:55, Разное

По мере того, как ОАЭ и Бахрейн продвигаются вперед со своими отдельными процессами нормализации отношений с Израилем, вопрос, который, кажется, волнует многих, заключается в том, последуют ли Саудиты за своими арабскими соседями и когда.

КСА не решается установить полные дипломатические отношения с Израилем в ближайшее время, потому что это может привести к значительным политическим издержкам дома.

Во-первых, король Салман, привержен всеобъемлющему арабо-израильскому миру, который включает в себя палестинцев и сохраняет актуальность и целостность собственной арабской мирной инициативы Эр-Рияда 2002 г, которая призвала к полному уходу Израиля с арабских земель, захваченных с 1967 г, в обмен на признание арабами права Израиля на существование и нормализацию дипломатических отношений.

Во-вторых, есть ультраортодоксальные элементы саудовского религиозного истеблишмента, которые имеют вес в все еще в значительной степени консервативном саудовском обществе. Они категорически против мира с еврейским государством, которое исключает палестинцев и решает судьбу Иерусалима в свою пользу, третьего по значимости места в мире Ислама. Если Саудиты игнорирует или отчуждает их, они могут сильно усложнить им жизнь, подрывая то, что их волнует больше всего: план преобразования страны 2030. Поэтому вступать с ними в серьезную борьбу из-за Израиля может быть не самым разумным решением.

В королевстве также есть часть членов Аль-Каиды, которые, как только услышат о согласии Эр-Рияда на мирное сосуществование мусульман и евреев, набросятся на Дом Саудитов, как они это сделали в 1979 г, а затем снова в 2003–2004 гг. Так, что это тоже повод для беспокойства.

И наконец, что не менее важно, есть ИРИ и Турция, которые будут рады воспользоваться моментом и бросить вызов мировому лидерству КСА в Исламском мире, с учетом того, что королевство управляет самыми святейшими местами в Исламе.

Сегодня наследный принц Мохамед бин Салман, фактический правитель, которому суждено управлять королевством на десятилетия вперед, и именно он не решается установить полные дипломатические отношения с Израилем в ближайшее время, с учетом позиции его отца и нерешенных вопросов в королевстве. Да, Саудиты всегда имели полноценную власть в королевстве, но также всегда, им приходилось считать с тем, что есть традиционные религиозные деятели, сторонники фундаментальных отношений с евреями. Так делает король Салман, но вот принц, вероятно хочет и может в будущем, после смерти отца, перевернуть эту устоявшуюся традицию и стать первым королем, который одержит верх над ними и перевернет окончательно эту традиционную схему разделения власти.