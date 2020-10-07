 

Попова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России

07.10.2020, 20:48, Новости дня

Эпидемиологическая ситуация в РФ осложняется, рост новых случаев коронавируса есть в 60 регионах, в 20-ти ситуация стабильная, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Совершенно очевидно, что эпидемиологическая ситуация в РФ осложняется. Мы готовились к этому. Мы имеем рост в 60-ти субъектах России, в 20-ти субъектах ситуация стабильная и где-то даже к снижению идет. Но ровно в тех субъектах, где эти требования соблюдаются», – сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Она также сообщила, что все больше людей старше 60 лет в осеннем сезоне заболевают коронавирусом.

«Это плохой признак. Потому что люди старше 60-ти лет болеют тяжелее. У нас немножечко вырос удельный вес детей, незначительно. В основном болеют люди от 30 до 49 лет, самая высокая заболеваемость», – сказала Попова

По ее словам, сегодня есть случаи завоза коронавируса из-за рубежа в Россию.

«К сожалению, да, такие случаи есть. Есть такие семейные случаи, когда оба родителя и ребенок, и все едут с коронавирусом с отдыха», – сказала глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что на сегодняшний день или надо соблюдать установленные из-за COVID-19 требования, или придется принимать какие-то другие меры.

Она добавила, что развития эпидемического процесса ни в школах, ни в вузах, ни в средних учебных заведениях нет.

«Больше, конечно, напряжения в вузах, там, где студенты все-таки нарушают требования и не носят маски. Вспышек каких-то ни в одном учебном заведении мы вот в этом сезоне не наблюдаем», – добавила Попова.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что РФ скоро выйдет на плато по коронавирусу, показатели прироста новых случаев будут выше весенних.

За последние сутки в РФ выявлено 11 тыс. 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 1 млн 248 тыс. 619 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 995 тыс. 275 человек, из них 6 тыс. 699 человек вылечились за последние сутки.



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