Мнение: О проблемах и перспективах российской космической программы

07.10.2020, 20:45, Разное

Владимир Орлов о проблемах и перспективах отечественной космической программы.

О проблемах и перспективах российской космической программы

Вчера прочитал сообщение в твиттере, которое оставил Максим Сураев относительно новости о том, что США закончили комплектные испытания ускорителей ракетоносителя SLS, который NASA предполагает использовать в космической программы Артемис по созданию окололунной базы и посещаемой базы на поверхности спутника Земли – Луны.

Сказать, что его сообщение, было тревожным. Это если, мягко говоря.

Если кто не знает, Максим Сураев, это лётчик-космонавт Российской Федерации, в отряде космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина — с декабря 1997 года. Командир корабля «Союз ТМА-16» и «Союз ТМА-13М» член 21/22-й основных экспедиций МКС вместе с американским астронавтом Джеффри Уильямсом и космическим туристом Ги Лалиберте (Канада). В общей сложности Максим Сураев провел на орбите 334 суток 12 часов 10 минут. Совершил два выхода в отрытый космос, проведя там, в общей сложности 08 часов 12 минут.

Я нисколько не сомневаюсь, что Максим Сураев прекрасно понимает, о чем говорит и в его компетентности относительно космоса сомневаться даже не стоит. Если Максим говорит о том, о чем говорит, значит, по большому счету ситуация в области космоса в нашем государстве примерно находится в той области, на которую указал Максим.

Пояснять, надеюсь никому не надо, где находиться та область, на которую указал Максим Сураев? Ну и хорошо…!

В целом, я с Максимом Сураевым согласен. Космическая деятельность Российской Федерации сегодня находится примерно на том уровне, куда он указал. Тем не менее, я бы не стал так сильно пессимизировать текущую работу Роскосмоса.

Я поясню.

Благодаря достижениям предыдущего эффективного руководства Роскосмоса в лице Комарова и его предшественников, сегодня России по большому счету нужно заново восстанавливать всю инфраструктуру, которая должна обеспечивать деятельность России в космическом пространстве.

По большому счету, сегодня у Российской Федерации нет даже своего гражданского космодрома, с которого она могла бы вести самостоятельно запуски ракет различного назначения. Да, есть Байконур, но это территория Казахстана и многое из того, что Россия могла бы делать на своей территории, на Байконуре мы просто не можем делать в силу разных ограничений. Те же запуски Протонов, нам Казахстан каждый раз выкручивает руки.

Сейчас свой космодром мы строим. Решили проблемы с коррупцией, вороватыми подрядчиками и некачественным бетоном, но нужно еще 5 – 10 лет, чтоб Восточный стал полноценной космической гаванью России. Ну, невозможно сделать полноценный космодром по щелчку пальца. Даже со всей мощью СССР на подобные стройки и проекты требовалось какое-то время…

Но вернемся к планам США по полетам к Луне.

Я понимаю Максима Сураева. Ему, как космонавту, конечно, хотелось бы, чтоб в этом столетии нога российского космонавта была первой на Луне. Это нормальное желание. Честно говоря, мне тоже этого хотелось бы. Тем не менее, этого не будет.

В этом столетии астронавты США будут первыми на Луне, и в этом нет ничего страшного и зазорного. Это немножечко обидно, но нормально. Я еще раз подчеркиваю, это нормально. Вопрос не в том, кто куда и когда полетел. Вопрос в том, кто и что там будет делать. Это главное.

А в ближайшие 10 – 20 лет, кроме того, что фотографировать камни и собирать лунную пыль, ничего другого американцы делать на Луне не смогут. Дело это конечно занятное, увлекательное, но с точки зрения реальной пользы, малоперспективное. А если учесть, что радиация на поверхности Луны превышает земную в 300 раз, то для обеспечения постоянного присутствия на спутнике Земли американцам потребуется как минимум иметь 12 сменных экипажей, которые должны там ежемесячно проходить ротацию. А если к этому присовокупить стоимость каждого запуска ракетоносителя SLS в миллиард долларов США, то все выглядит совсем прекрасно.

Выкинуть 12 миллиардов долларов, чтоб попинать на Луне лунную пыль, тут можно американцам пожелать только попутного ветра в горбатую спину.

Почему меня не беспокоят планы США по полетам к Луне?

Я уже писал, что для того, чтоб России лететь на Луну нужно понимать, чем мы там будем заниматься. Повторять то, что сделали США в прошлом веке, это мартышкин труд.

России нужно лететь на Луну конкретно. Не пинать там лунную пыль и фотографировать камни, а с расчетом на то, что там можно будет осуществлять производственную и широкую научную деятельность.

А для этого надо решить массу технических и технологических вопросов, тех вопросов, к которым даже не подступались в США.

Во-первых, это вопрос радиационной безопасности. Каждый месяц менять на посещаемой лунной базе экипаж, это крайне неэффективное освоение спутника Земли. По большому счету радиационная безопасность, это самая главная задача, которую нужно решить, прежде чем задаваться планами о покорении космоса дальше радиационных поясов Земли.

Во-вторых, это жизнеобеспечение тех миссий, которые будут осваивать Луну или дальний космос. Одно дело снабжать МКС, которая летает на высоте 450 километров, а совсем другое дело, это снабжение лунной базы. Даже на МКС есть целый ряд проблем, которые не решены до сих пор. Условно говоря, вскипятить чайник, для космонавтов на МКС это реальная проблема. Солнечные панели МКС размером с две баскетбольных площадки дают всего лишь 230 киловатт электроэнергии. Это очень мало. Этого недостаточно для осуществления мало-мальски значимой научной, не говоря о производственной деятельности. А еще нужна вода, воздух, продукты питания и утилизация отходов. И чем дальше от Земли будет находиться обитаемый объект, тем сложнее будет решать эти вопросы.

В-третьих, это производственное и научное оборудование. Если мы говорим о полетах к Луне, Марсу и дальше, мы должны понимать, чем и как космонавты или астронавты будет осуществлять научную и производственную деятельность. Им нужны специальные приборы, оборудование и механизмы, за счет которых они там смогут что-то делать.

И вот теперь вопрос, а решены ли у США все эти аспекты, нашли ли они решение всех этих вопросов? Нет, я не вижу, чтоб они нашли решение этих проблем. Пока не нашли…!

Пока у США все на уровне быстренько слетали, быстренько пофотографировались, сделали пиар и вернулись обратно. И на этом все.

Такое кино нам не надо.

Мне бы хотелось, чтоб когда наши Российские космонавты полетят на Луну, все эти важные вопросы были уже решены.

Теперь хотелось бы сказать пару слов о текущей деятельности и планах Роскосмоса:

1. Вопреки всем сложностям космодром Восточный строиться. Создана минимально достаточная инфраструктура для запусков ракетоносителей типа «Союз». Начались работы по созданию пусковой инфраструктуры для запусков ракетоносителей типа «Ангара». До 2030 года на космодроме Восточный должна появиться инфраструктура для запуска всех основным типов эксплуатируемых и разрабатываемых ракетоносителей, включая сверхтяжелого класса. Я соглашусь с тем, что хотелось бы быстрее получить полноценный космодром со всеми необходимыми атрибутами и возможностями, но как писал выше, даже СССР требовалось на это время и ресурсы, а современная Россия, это далеко не СССР с его безграничными возможностями. Главное работа идет и идет она в правильном направлении.

2. Помимо модернизации ракетоносителя типа «Союз», Росоксмос наконец доработал ракетоноситель «Ангара» и по большому счету производственные цепочки готовы к серийному выпуску этой ракеты. Единственное ограничение, которое в настоящий момент не дает поставить эту ракету в эксплуатацию, это неготовность инфраструктуры второй очереди на космодроме Восточный. Тем не менее, к 2023 году все работы на космодроме Восточный, которые касаются ракетоносителя «Ангара» должны быть закончены и Россия получит возможность самостоятельно осуществлять вывод широкой номенклатуры полезной нагрузки. Кроме того, предприятия Роскосмоса в настоящий момент осуществляют опытно-конструкторские работы по проектированию следующего поколения ракетоносителей среднего и сверхтяжелого класса, в том числе и многоразового использования. Что касается проектирования ракетоносителей и полезной нагрузки под них, то как мне видится, у Роскосмоса есть одна проблема, которая уходит своими корнями еще в 60-е года прошлого века, не решив которую Россия не сможет на равных конкурировать с другими странами и государствами, которые претендуют на лидерство в освоении космического пространства. Эта проблема называется очень просто – военная приемка. По той причине, что в нашем государстве Роскосмос в первую очередь призван решать вопросы обеспечения безопасности нашего государства, практический вся ракетно-космическая техника в нашем государстве создается исходя из тех требований и условий, которые предъявляются к ней Министерством обороны. Одно из таких требований, что как ракетоносители, так и полезная нагрузка к ним, должны вписываться в железнодорожный габарит. Ну, чтоб их можно было оперативно перевозить железнодорожным транспортом. Для армии, это требование понятно и обоснованное. Тем не менее, Роскосмос занимается обслуживанием задач не только Минобороны РФ, он еще решает сугубо промышленные, гражданские и научные задачи. И тут требования оборонного ведомства к ракетоносителям становятся существенным препятствием на пути конкуренции в космическом пространстве. В качестве примера можно взять США. Там тоже Пентагон для своих военных целей использует ракеты с гарантированным выводом полезной нагрузки. Там тоже в этих случаях используются ракеты с той полезной нагрузкой, которые могут быть доставлены железнодорожным транспортом. Но на этом все. Илон Маск и другие подрядчики NASA не ограничены требованиями железнодорожного габарита. Они создают новые технические возможности. Например, ракетоноситель «Старшип» Илона Маска будет обладать возможностью выводить на низкие орбиты полезную нагрузку диаметром до 10 метров и длиной до 20 – 25 метров. Эту ракету будут собирать непосредственно рядом с местом запуска. Именно поэтому Роскосмосу нужно думать на перспективу. Пусть для нужд обороны используют ракетоноситель «Союз», «Ангара», «Енисей», но кроме этого, России нужен такой ракетоноситель, который будет не только сопоставим по грузовым характеристикам ракетоносителя «Старшип», но и превосходить его. А это значит, что на космодроме Восточный нужно создавать инфраструктуру, которая будет позволять осуществлять сборку подобных ракет непосредственно на месте.

3. Еще одной важной задачей Роскосмоса до 2030 года является создание национальной спутниковой телекоммуникационной группировки. Этот проект называется «Сфера». Проектом предусмотрено вывод на различные орбиты порядка 600 спутников различного назначения, спутники связи, спутники навигации, спутники дистанционного зондирования земли. Такой, некий национальный аналог спутниковой группировки «Старлинк». Согласно презентации Роскосмоса, в задачи спутниковой группировки «Сфера» будет входить услуги телефонной связи и доступа в интернет, в том числе услуг связи для «интернета вещей», мониторинга транспорта и беспилотных аппаратов. В «Сферу» должны были войти как существующие проекты — навигационная система ГЛОНАСС, телевещательная «Экспресс», система персональной спутниковой связи «Гонец», так и новые — система спутниковой связи «Экспресс-РВ». Как мне видится, затея с созданием национальной спутниковой группировки «Сфера» нужная, полезная, но крайне запоздалая. Проблем на пути создания национальной спутниковой группировки «Сфера» у Роскосмоса масса. Главная из этих проблем, что предприятия Роскосмоса не имеют опыта создания спутниковых систем связи и телекоммуникаций, направленных для использования частным гражданским потребителем. Достаточно поставить рядом терминал экстренной связи «Гонец» стоимостью 190 тыс. рублей и абонентский терминал «BGAN Explorer 710» стоимостью 410 тыс. рублей, то в первом случае это кустарная поделка, а во втором случае товар, который обладает законченными потребительскими свойствами. И если Роскосмос хочет конкурировать в этой нише, ему мало того, что придется создать спутниковую группировку, которая будет обладать возможностью не только удовлетворить потребности государственного заказчика и частного потребителя в связи и цифровых коммуникациях, но и создать целый спектр оконечного потребительского оборудования в виде спутниковых телефонов, спутниковых терминалов, спутниковых антенн и другого сопутствующего оборудования. Если учесть, что спутниковая группировка «Старлинк» Илона Маска, будучи системой двойного назначения, где основной потребитель является Пентагон, будет позволять частным пользователям осуществлять подключение к интернету на скоростях до 20 мегабит при стоимости оконечного спутникового оборудования в пределах 20 тыс. рублей, то для Роскосмоса конкуренция с подобной системой свой «Сферой» практический невозможна. Роскосмосу нужно совершить чудо. А в чудеса, если честно, я не верю. Есть, конечно, один вариант, как Россия может побороться с американцами за спутниковые телекоммуникации. Заключается он в следующем. Если Правительство России совместно с Роскосомосом создадут коммерческую компанию, которой предоставят неограниченный финансовый ресурс, под который за пять лет эта компания должна будет создать все, начиная от спутника, который будет летать в космосе, заканчивая тряпочкой для протирки экрана спутникового телефона. В этом случае да. В этом случае России, скорее всего, удастся побороться с США за определенную долю рынка космических телекоммуникаций. Во всех других случаях ничего позитивного ожидать не стоит и скорее всего вся эта спутниковая система «Сфера» ограничится сугубо ведомственным применением. Впрочем, Россия подобные возможности и так сегодня имеет …

Из позитивного можно еще отметить продолжение работ над созданием облика будущего российского транспортного корабля с ядерной электродвигательной установкой. Если он будет создан и испытан, это конечно многое поменяет и по большому счету станет новой вехой в освоении человеком космического пространства.

Как я и говорил, будущие 5 – 10 лет определят не только лидерство государств в космической гонки, расставив всех по своим местам, но и определят дальнейшее направление пилотируемой и научной космонавтики.

Ждать осталось не так много.

МОО Вече, CIGR

Владимир Орлов

https://soldier-moskva.livejournal.com/483052.html – цинк