Мнение: Россия не будет воевать в Нагорном Карабахе

07.10.2020, 20:35, Разное

Так решил Путин. Во всяком случае, официально подразделения российской армии не будут переброшены на территорию Азербайджана, контролируемую Арменией.

Это прямо следует из интервью президента России телеканалу «Россия 24».

Ключевое из произнесенного Путиным: «Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определённые обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении…» (отсюда).

Из этих слов следует, что Путин признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. И прекрасно понимает, что сегодня нет ни малейших оснований задействовать протоколы ОДКБ. Вот если подразделения армии Азербайджана, освободив Нагорный Карабах, двинутся дальше, на Ереван, тогда это будет уже совсем другая история. И у России появятся основания для вмешательства. Но до этого, думаю, дело не дойдет…

Это интервью Путина, по-моему, ответ сразу всем, кто пытается втянуть Россию в конфликт в Нагорном Карабахе.

Фотография отсюда